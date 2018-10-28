Эксперт: основная угроза отечественному фармрынку кроется в системе ценообразования

«Основная угроза для фармрынка, да и для любого рынка вообще – это неправильное ценообразование, когда власти могут, не дай бог, скатиться в популизм. Новые попытки изменить ценообразование, безусловно, несут огромные риски», – сказал эксперт на пресс-конференции, прошедшей в медиацентре правительства Санкт-Петербурга.

Методика ограничения цен на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, принятая в 2010 году, привела к крайне неоднозначным эффектам, считает Захар Голант. Сегодня российское фармпредприятие может развиваться очень успешно, но как только принимается новая методика ценообразования, которая ничего не позволяет сделать с уже зарегистрированной ценой на выпускаемый препарат, производителю подчас приходится выпуск продукции просто останавливать.

«Так произошло, в частности, с вымыванием с рынка относительно дешевой продукции, которая стала в итоге недоступной для потребителя», – подчеркнул эксперт.

Популистские шаги, направленные якобы на снижение цен, делают невозможным возврат инвестиций ни в разработку новых препаратов, ни в строительство новых производств, убежден эксперт. В качестве яркого примера г-н Голант привел Турцию, где еще в начале 2000-х годов очень мощно развивалась фармотрасль, но затем в результате неверной ценовой политики рынок был «открыт всем ветрам», и в принятой системе ценообразования с тенденцией на удешевление лекарств фарме стало, по сути, невозможно существовать.

И вторая острая проблема отечественной фармотрасли – интеллектуальная собственность: неправильное регулирование в этой области тоже чревато огромными последствиями.

«Хорошо, что сейчас активно создается судебная практика по защите патентной собственности на уровне Верховного суда, – отметил эксперт. – Сегодня уже есть десятки прецедентных исков между компаниями в отношении вещей, связанных с патентами на ЛП. И создание профильного законодательства в этой области – тренд на ближайшие десять лет».