Эксперт: от установки на поддержание крупных товарных запасов лекарств нужно отходить

«Нас поражает установка не снижать товарные запасы на складах. Иностранные компании тоже с ума сходят – удерживают неснижаемые двухмесячные запасы», – сообщил Евгений Стригас на 7-ом ежегодном форуме CFO Russia.

По мнение руководителя оптовой компании, это приводит к катастрофе по выходу из сезона, особенно весной–летом. Все думают, что с остатками делать. Как их продать?

«Это полный атавизм, в котором нет никакого здравого смысла. Если в 1990-е годы шли поставки из-за рубежа и сроки отгрузки были дольше – это имело под собой основания. Но сегодня практически все поставки идут по России. Заказы тоже оперативно можно получать и прогнозировать», – говорит г-н Стригас.

Он сообщил, что мертвым грузом на складах у участников рынка лежат немалые деньги, которые можно было бы вложить в оборотный капитал. Такие решения в условиях кризиса были бы эффективней.

«Как говорил Аркадий Райкин: пусть будет все, но пусть чего-то не хватает – это лучший вариант», – привел в пример классика топ-менеджер.