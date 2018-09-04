Эксперт: от установки на поддержание крупных товарных запасов лекарств нужно отходить

12:43
23 ноября 2018

Денис Кунгуров

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До сих пор ряд дистрибьюторов и аптечных сетей хранят у себя на складах двухмесячные запасы лекарств. По мнению генерального  директора «ПрофитМед» Евгения Стригаса,  это атавизм.

«Нас поражает установка не снижать товарные запасы на складах. Иностранные компании тоже с ума сходят – удерживают неснижаемые двухмесячные запасы», – сообщил Евгений Стригас на 7-ом  ежегодном форуме CFO Russia.

По мнение руководителя оптовой компании, это приводит к катастрофе по выходу из сезона, особенно весной–летом. Все думают, что с остатками делать. Как их продать?

«Это полный атавизм, в котором нет никакого здравого смысла. Если в 1990-е годы шли поставки из-за рубежа и сроки отгрузки были дольше – это имело под собой основания. Но сегодня практически все поставки идут по России. Заказы тоже оперативно можно получать и прогнозировать», – говорит г-н Стригас.

Он сообщил, что мертвым грузом на складах у участников рынка лежат немалые деньги, которые можно было бы вложить в оборотный капитал. Такие решения в условиях кризиса были бы эффективней.

 «Как говорил Аркадий Райкин: пусть будет все, но пусть чего-то не хватает – это лучший вариант», – привел в пример классика топ-менеджер.

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