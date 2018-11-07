Эксперт: отсутствие системы лекарственного страхования изолирует Россию от развитых стран

20:22
13 ноября 2018

Сергей Рякин

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Юрий Крестинский

До тех пор, пока в России не будет внедрена всеобщая программа лекарственного страхования, коренного улучшения системы здравоохранения ждать бесполезно. Об этом, выступая на одной из сессий Национального рекламного форума, заявил директор Центра исследований экономики и управления в здравоохранении Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский.

По его словам, это в полной мере относится и к исполнению президентских указов по демографии и увеличения продолжительности жизни.

«Фармацевтический бизнес в России и в мире – это две разные вселенные, считает эксперт. - Мы изолированы от развитых стран с точки зрения структуры системы здравоохранения». Тот факт, что более 70% расходов на лекарства лежит на гражданах, определяет специфическую структуру фармацевтического рынка, маркетинга и потребления лекарств, пояснил он.

Особенность отечественной системы здравоохранения в том, что структура заболеваемости коренным образом отличается от применения лекарственных средств: «болеем одним заболеванием, лечимся от другого». Для того чтобы изменить ситуацию, по мнению Юрия Крестинского, необходимо внедрение всеобщей программы лекарственного страхования. Ее отсутствие накладывает негативные отпечатки на систему здравоохранения, хотя и открывает дополнительные маркетинговые возможности для бизнеса, добавил он.

«В условиях, когда экономика находится под санкционным давлением, а в программах развития отрасли провозглашается курс на локализацию и импортозамещение, при «скукоживающемся» потребительском спросе, находить свои ниши в стагнирующем рынке – ключевая задача для фармкомпаний с точки зрения выживания», - подчеркнул г-н Крестинский. - Но где есть место выживанию, там есть место и для прорывного развития». По его словам, «даже в условиях стагнирующего рынка можно увидеть настоящие прорывы».

Персоны
Крестинский Юрий

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