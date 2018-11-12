Эксперт: параллельным импортером может стать любая фирма-однодневка

«Вопрос, связанный с легализацией параллельного импорта не только юридический, но и экономический, потому что затрагивает интересы многих стейкхолдеров. Я думаю, надо еще раз обсуждать, разговаривать и искать пути решения», – заявил гендиректор Merck Biopharma в странах СНГ Роджер Элиа.

По его мнению, легализация параллельного импорта на территории ЕАЭС осложняется тем, что, легализуя этот процесс в России, необходимо, чтобы он был принят и в других странах-участницах ЕАЭС.

Рассуждая о минусах параллельного импорта, эксперт тем не менее отметил и позитивный момент: импортеры ввозят лекарства по более низкой цене. Однако, по его словам, из-за изменений курса доллара играть на ценах вряд ли уже удастся.

«Я предполагаю, что первое время будет определенный поток товаров с относительно низкой ценой. Но, в конечном итоге, учитывая специфику рынка, эти цены будут равняться ценам производителя», – пояснил он.

Одним из самых тревожных факторов эксперт считает возможность любой фирмы-однодневки стать параллельным импортером.

«Свободный рынок – это хорошо, конкуренция – еще лучше. Но мне кажется, сейчас, принимая решение о таком коренном преобразовании на рынке, как отмена запрета на параллельный импорт, стоит еще раз подумать, чтобы не сложилась ситуация : хотели как лучше, а получилось как всегда.