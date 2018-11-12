Эксперт: параллельным импортером может стать любая фирма-однодневка

18:15
25 ноября 2018

Оксана Баранова

186

Бороться с параллельным импортом производители могут только на этапе ввоза товара через таможню, отслеживать его дальнейшее движение на территории страны  становится невозможно. Такое мнение прозвучало в ходе фармацевтического форума «Евразия: регулирование и бизнес», организованного  компанией Lynx2Market.

«Вопрос, связанный с легализацией параллельного импорта не только юридический, но и экономический, потому что затрагивает интересы многих стейкхолдеров. Я думаю, надо еще раз обсуждать, разговаривать  и искать  пути решения», –  заявил гендиректор Merck Biopharma в странах СНГ Роджер Элиа.

По его мнению, легализация параллельного импорта на территории ЕАЭС осложняется тем, что, легализуя этот процесс в России, необходимо, чтобы он был принят и в других странах-участницах ЕАЭС.

Рассуждая о минусах параллельного импорта, эксперт тем не менее отметил и позитивный момент: импортеры ввозят лекарства по более низкой цене. Однако, по его словам, из-за изменений курса доллара  играть на ценах вряд ли уже удастся.

«Я предполагаю, что первое время  будет определенный поток товаров с относительно низкой ценой. Но, в конечном итоге, учитывая специфику рынка, эти цены будут равняться ценам производителя», – пояснил он.

Одним из самых тревожных факторов эксперт считает возможность любой фирмы-однодневки стать параллельным импортером.

«Свободный рынок –  это хорошо, конкуренция – еще лучше. Но мне кажется, сейчас, принимая решение о  таком коренном преобразовании на рынке, как отмена запрета на параллельный импорт, стоит еще раз подумать, чтобы  не сложилась  ситуация :  хотели как лучше, а получилось как всегда.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
12.11.2018
ФАС: введение механизма принудительного лицензирования отрезвляюще действует на любые корпорации
01.11.2018
Эксперт: решение о параллельном импорте должно приниматься с участием ЕЭК
24.10.2018
ФАС готова открыть дорогу параллельному импорту
Популярное
20.11.2018
Сергей Перминов займется дистрибуцией фармацевтических товаров в «Магните»
4417
22.11.2018
«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 48
3313
21.11.2018
Депутаты приняли закон, ужесточающий порядок ввода лекарств в гражданский оборот
2243
20.11.2018
Эксперт: новое ценообразование может убить фармрынок
1980
20.11.2018
ТОП-20 аптечных сетей консолидировала 42% рынка
1935