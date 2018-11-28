Эксперт: победу над инициативой о продажах лекарств в продуктовом ритейле нельзя считать окончательной

По ее словам, в случае с законопроектом Минпромторга о продажах лекарственных препаратов в торговых точках фармотрасли удалось обозначить и довести до регулятора твердую консолидированную позицию о недопустимости подобных мер, благодаря чему работа над документом была приостановлена. «Однако эту победу нельзя считать окончательной», – добавила глава ассоциации.

До сих пор в РААС поступают жалобы на незаконную продажу аптечных товаров, пояснила она. И привела пример сегодняшнего дня, связанный с обращением по фактам продаж в супермаркете недалеко от Москвы ацетилсалициловой кислоты и активированного угля.

Другой пример – использование названия «Аптечка» для вендинговых автоматов, соответствующая жалоба поступила из Перми.

В этой связи г-жа Игнатьева призвала аптечное сообщество фиксировать подобные нарушения и обращаться в профессиональные аптечные объединения для защиты своих интересов.

Что касается инициативы о дистанционной продаже лекарств, среди регуляторов и представителей отрасли еще не выработана единая позиция, отметила докладчица. Основное расхождение связанно с вопросом доставки препаратов – должен это делать фармацевт или курьер.

«Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы лекарства вышли из рук фармспециалистов», – обозначила позицию РААС .