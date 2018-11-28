Эксперт: победу над инициативой о продажах лекарств в продуктовом ритейле нельзя считать окончательной

Главными темами для обсуждения в 2018 году в аптечном сообществе стали законопроекты о продаже лекарств в торговой рознице и о дистанционной торговле ЛП в интернете. Об этом, выступая в ходе пленарной сессии, посвященной итогам года, на международном деловом медико-фармацевтическом форуме «Аптека-2018», заявила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.
По ее словам, в случае с законопроектом Минпромторга о продажах лекарственных препаратов в торговых точках фармотрасли удалось обозначить и довести до регулятора твердую консолидированную позицию о недопустимости подобных мер, благодаря чему работа над документом была приостановлена. «Однако эту победу нельзя считать окончательной», – добавила глава ассоциации.
До сих пор в РААС поступают жалобы на незаконную продажу аптечных товаров, пояснила она. И привела пример сегодняшнего дня, связанный с обращением по фактам продаж в супермаркете недалеко от Москвы ацетилсалициловой кислоты и активированного угля.
Другой пример – использование названия «Аптечка» для вендинговых автоматов, соответствующая жалоба поступила из Перми.
В этой связи г-жа Игнатьева призвала аптечное сообщество фиксировать подобные нарушения и обращаться в профессиональные аптечные объединения для защиты своих интересов.
Что касается инициативы о дистанционной продаже лекарств, среди регуляторов и представителей отрасли еще не выработана единая позиция, отметила докладчица. Основное расхождение связанно с вопросом доставки препаратов – должен это делать фармацевт или курьер.
«Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы лекарства вышли из рук фармспециалистов», – обозначила позицию РААС Нелли Игнатьева.
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