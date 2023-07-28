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Эксперт предостерегла аптеки...

Эксперт предостерегла аптеки от найма специалистов без фармобразования

28.07.2023
12:13
Ольга Коберник
Исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина рассказала о рисках при найме на работу специалистов без профильного образования. Переподготовка, которую массово предлагают образовательные организации, позволяет получить профессиональный сертификат. Однако в дальнейшем эти сотрудники не смогут пройти периодическую аккредитацию.

На рынке труда появилось множество младших фармацевтов, прошедших переподготовку. Об этом сообщила исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина в ходе межрегиональной научно-практической конференции для провизоров и фармацевтов «Сельская аптека. Современный подход к повышению доступности лекарственных препаратов для населения», передает корреспондент «ФВ».

«Некоторые образовательные организации, которые обучают лифтеров, сварщиков, увидели возможность проводить переподготовку фармацевтических работников. Появилось море младших фармацевтов, которые не имеют фармобразования, полученного в соответствии с ФГОС, но имеют сертификат о профпереподготовке», — рассказала эксперт.

В связи с тем, что эти образовательные организации имеют лицензии на проведение дополнительного профессионального образования, выпускники получают сертификаты. «Но сейчас, когда наступило время для периодической аккредитации, эти люди пройти ее не могут. Они не соответствуют установленным законом квалификационным требованиям», — предупредила Неволина.

Этот опыт, надеется эксперт, снизит число непрофильных специалистов на рынке.

Персоны
Елена Неволина
Исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья и Союза «Национальная Фармацевтическая Палата»

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