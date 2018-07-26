Эксперт: при проверках аптекам поможет единообразие СОП

17:43
1 ноября 2018

Сергей Рякин

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Сергей Патракеев | Фото: Игорь Чунусов

Необходимость выполнения ряда стандартных операционных процедур в рамках надлежащей аптечной практики можно расценивать как сигнал, что в среднесрочной перспективе наличие и выполнение СОП будет осуществляться в рамках соблюдения лицензионных требований.

Это мнение высказал партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Патракеев, выступая на Всероссийском конгрессе «Аптеки: регулирование и перспективы развития 2018», организованном «АСЭР-групп».

«Количество документов, которое нужно разработать и принять в этом направлении, достаточно большое, но с практической точки зрения вряд ли следует ожидать, что каждый владелец аптеки начнет для себя изобретать велосипед заново», – добавил он. К тому же, это было бы «не очень хорошим знаком с точки зрения последующих проверок, поскольку в уникальном документе ошибки найти легче, чем в стандартном».

В этой связи эксперт считает рациональным «скоординироваться при разработке СОП и выработать единообразное решение на уровне сети или аптечного объединения».

«Единообразный СОП позволяет выработать одинаковый подход при проведении проверок», – подчеркнул он.

Кроме того, СОП должны быть применимыми, отметил юрист. И в этой связи он рекомендует представить ответственному работнику порядок действий в той или иной ситуации, который будет продемонстрирован при проверках. Основной же оценкой при разработке и применении СОП, по его словам, должно быть непротиворечие нормам закона, при этом не стоит пытаться предугадать, какой будет правоприменительная практика.

Сергей Патракеев также призвал аптечное сообщество при взаимодействии с оптовыми компаниями в рамках стандартных операционных процедур «не бояться предлагать дистрибьюторам увеличивать объем их ответственности за поставляемую продукцию, особенно в том, что касается ее качества».

Персоны
Патракеев Сергей

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