Эксперт: решение о параллельном импорте должно приниматься с участием ЕЭК

16:09
1 ноября 2018

Оксана Баранова

410
Ирина Панарина | Фото: Игорь Чунусов

Активную дискуссию на международном таможенном форуме вызвала инициатива ФАС по внесению изменения в Гражданский кодекс РФ, в соответствии с которым в России может быть установлено применение международного принципа исчерпания права.

Напомним, ФАС подготовила поправки в Гражданский кодекс, которые позволят открыть дорогу параллельному импорту. В свою очередь  ряд экспертов сообщили «ФВ», что пока не видели текста законопроекта, но в любом случае им эта инициатива кажется весьма странной.

Правом устанавливать в отношении отдельных видов товаров применение международного принципа исчерпания исключительного права на товарный знак наделен Евразийский межправительственный совет. В связи с чем  участники сессии заявили, что установление единого принципа исчерпания права на товарные знаки в Договоре о союзе  полностью исключает возможность регулирования этого вопроса на национальном уровне.

На сегодняшний день для реализации параллельного импорта слишком много препятствий, считает генеральный директор AstraZeneca Россия и Евразия Ирина Панарина.

«Например, нет правовой базы. Решение о параллельном импорте должно приниматься с участием Евразийской экономической комиссии. На данный момент такое решение не было принято. Параллельный импорт также невозможен с точки зрения действующих в настоящий момент требований к качеству обращающихся препаратов, к их упаковке, маркировке, наличию инструкции на русском языке», – пояснила она.

Подробнее читайте в «ФВ» №36(949) в материале «Держать удар».

Персоны
Панарина Ирина
AstraZeneca

Нет комментариев

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
24.10.2018
ФАС готова открыть дорогу параллельному импорту
27.09.2018
ФАС будет требовать реализации трансфера технологий и снижения цен на лекарства 
29.05.2018
Эксперт: вопрос о незамедлительном введении «параллельного импорта» лекарств в рамках ЕАЭС не стоит
Популярное
31.10.2018
НДС 20%: как аптекам подготовиться к изменениям
2292
28.10.2018
Преференции для препаратов из российских фармсубстанций стартуют 5 ноября 2018 года
2108
31.10.2018
К партнерству ИРИС присоединяется хабаровская аптечная сеть
17691
29.10.2018
Протек намерен взыскать с A.v.e  более 23 млн рублей
1498
30.10.2018
Замена полисов ОМС осуществляется в плановом порядке
1366