Эксперт: решение о параллельном импорте должно приниматься с участием ЕЭК

Напомним, ФАС подготовила поправки в Гражданский кодекс, которые позволят открыть дорогу параллельному импорту. В свою очередь ряд экспертов сообщили «ФВ», что пока не видели текста законопроекта, но в любом случае им эта инициатива кажется весьма странной.

Правом устанавливать в отношении отдельных видов товаров применение международного принципа исчерпания исключительного права на товарный знак наделен Евразийский межправительственный совет. В связи с чем участники сессии заявили, что установление единого принципа исчерпания права на товарные знаки в Договоре о союзе полностью исключает возможность регулирования этого вопроса на национальном уровне.

На сегодняшний день для реализации параллельного импорта слишком много препятствий, считает генеральный директор AstraZeneca Россия и Евразия .

«Например, нет правовой базы. Решение о параллельном импорте должно приниматься с участием Евразийской экономической комиссии. На данный момент такое решение не было принято. Параллельный импорт также невозможен с точки зрения действующих в настоящий момент требований к качеству обращающихся препаратов, к их упаковке, маркировке, наличию инструкции на русском языке», – пояснила она.

Подробнее читайте в «ФВ» №36(949) в материале «Держать удар».