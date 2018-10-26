Эксперт: российские требования к доказательной базе и закручивание гаек по ценообразованию отпугивают бизнес

10:15
28 октября 2018

Сергей Рякин

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Иван Глушков

Проблемы с доступностью необходимых детских лекарственных форм создаются из-за необоснованно жесткой регуляторики и ценового давления. Об этом заявил заместитель генерального директора Stada CIS Иван Глушков в ходе сессии, организованной РБК, на Международной конференции инновационных технологий и открытий в фармацевтической отрасли INOPharma.

По его словам, объем рынка лекарственных форм данных препаратов весьма невелик.

«При этом отсутствие регуляторной поддержки этих продуктов на рынке в совокупности с ценовым давлением, к сожалению, приводит к тому, что их производство глубоко убыточно», – отметил эксперт.

Российскую регуляторику в этом направлении он охарактеризовал как «предельно жесткую, возможно, самую жесткую в мире».

«Такой ситуации как в России, даже при всех последних улучшениях в этой области, нет ни в одной стране мира», – заявил г-н Глушков.

Еще один негативный фактор, на который он обратил внимание, – ценовое регулирование.

«При этом нельзя сказать, что в Евросоюзе оно мягче, чем в России, – рассудил представитель Stada. – Тем не менее за последние 10 лет в странах Европы около 200 препаратов получили педиатрические показания. В России же ситуация обратная – требования к доказательной базе и закручивание гаек по ценообразованию отпугивают бизнес».

Все это наряду с госмонополией закрывает ворота российского рынка перед зарубежными производителями детских препаратов.

«В лучшем случае с момента, когда препарат появился на рынке, и до момента, когда его можно поставлять в Россию, проходит 2–3 года, – рассказал  Иван Глушков. – Но лучшие случаи бывают нечасто, и процесс может занимать 5–6 лет и больше».



Персоны
Глушков Иван
STADA

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