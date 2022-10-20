Эксперт спрогнозировал введение лекарственного возмещения не ранее 2025-2027 годов

По политическим соображениям Россия не может вводить систему соплатежей, которую используют все развитые страны. Потому что как только она будет легализована, получится, что медицинская помощь становится платной; население будет против. Такое мнение высказал генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава Виталий Омельяновский в рамках секции «Разделение рисков. Система возмещения как эффективный подход к управлению лекарственным обеспечением» конгресса «Право на здоровье», передает корреспондент «ФВ».

«Несколько лет назад эта тема обсуждалась мною с одним высокопоставленным чиновником Минздрава, который признал, что намного проще в рамках налоговых поступлений выделить деньги на лекарственное обеспечение, чем запускать механизм соплатежа, — рассказал Омельяновский. — Но если финансировать систему льготного лекарственного обеспечения только через налоги, то это получается неэффективно с точки зрения ее администрирования».

Это объясняется тем, что у нас пока нет системы информатизации, которая позволит обеспечить прозрачность, прокомментировал эксперт.

«Поэтому надо начинать с пилотов в регионах, отработать систему, в том числе информационного взаимодействия, определить перечень заболеваний и только после этого переходить к широкому внедрению, — резюмировал Омельяновский. — Я надеюсь, что это будет в ближайшие три-пять лет».

То, что российское общество пока не готово к внедрению лекарственного возмещения, согласен и депутат Госдумы Александр Петров. По его словам, то, что россияне практически не пользуются возможностью получения налогового вычета за покупку препаратов, является тому подтверждением.