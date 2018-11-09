Эксперт: стоит подумать о выводе некоторых заболеваний из программы «Семь нозологий»

По мнению эксперта, ни совокупная нагрузка на региональные бюджеты здравоохранения, ни социальная значимость заболеваний, ни стоимость курса терапии на одного пациента не могут признаваться объективными критериями включения заболевания в программу «Семь нозологий».

«Государство должно играть в открытую. Должны быть критерии включения нозологий в программу, и, возможно, стоит задуматься об уходе от нозологического принципа. Если мы говорим, что программа – это инструмент финансирования, может, стоит подумать о включении любых дорогостоящих препаратов, соответствующих стратегическим критериям, в централизованные закупки», – заявил Алексей Федоров.

По его мнению, должны быть разработаны критерии, дающие однозначный ответ на вопрос, почему одни нозологии включены в программу, а другие нет.

Кроме того, эксперт проанализировал тенденцию снижения цен на препараты, входящие в программу «Семь нозологий», за последние 10 лет. По отдельным препаратам зафиксировано снижение цены в десятки раз. И этот факт, по его мнению, позволяет задать вопрос: все ли нозологии, включенные в программу, остаются высокозатратными?

«Может, стоит рассмотреть вопрос об исключении из перечня препаратов, обеспечение которыми могут взять на себя регионы? Я общался с коллегами из органов управления здравоохранением – они готовы забирать обратно препараты», – пояснил Алексей Федоров.

При этом эксперт добавил, что при такой схеме продолжается ведение регистра пациентов, может сохраняться и централизация закупок.

«По сути, меняется бюджет. В принципе можно перевести его в формат совместных закупок федерального центра и регионов, разница лишь в том, что платить будут регионы из своего кармана. Эта схема обеспечивает большую гибкость», – уверен он.

В ответ на это предположение сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев категорично ответил: «Мы согласны с тем, что должны быть критерии вхождения в ВЗН, но как пациенты не готовы выходить из этой программы».