«Методика в сочетании с законопроектом аннулирует существующий госреестр предельных цен и заново его переформировывает. Когда это произойдет, Россия должна стать страной с самими дешевыми лекарствами в мире при относительно высоких издержках системы лекобеспечения. Желание государства обеспечить ценовую доступность понятно, но выбранные инструменты обеспечения такой доступности игнорируют законы экономики, что приведет только к одному результату – к сокращению присутствия препаратов на рынке», – считает заместитель генерального директора Stada CIS .

В свою очередь генеральный директор «Герофарм» рассказал «ФВ», что в целом новые правила оценивает положительно.

«И производителям, и государству необходимо было найти компромиссное решение, которое позволило бы не только сдерживать рост цен на лекарства, но и создать условия для развития фармпромышленности в стране», – пояснил он.

Подробнее читайте в «ФВ» №35 (948) от 30.10.2018 г. в блиц-опросе «Жить по-новому».