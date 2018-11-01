Эксперт: то, что мы сейчас наблюдаем, –  самые серьезные изменения в системе ценообразования

15:12
26 октября 2018

Оксана Баранова

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Утвержденную методику ценообразования на лекарства эксперты рынка оценивают по-разному: многие фармпроизводители позитивно оценили изменения, однако не менее уверенно звучат и слова ряда экспертов, которые заявили :  этот инструмент по снижению стоимости препаратов приведет к тому, что часть из них покинет рынок.

«Методика в сочетании с законопроектом аннулирует существующий госреестр предельных цен  и заново его переформировывает. Когда это произойдет, Россия должна стать страной с самими дешевыми лекарствами в мире  при относительно высоких издержках системы лекобеспечения. Желание государства обеспечить ценовую доступность понятно, но выбранные инструменты обеспечения такой доступности игнорируют законы экономики, что приведет только к одному результату – к сокращению присутствия препаратов на рынке», – считает заместитель генерального директора Stada CIS Иван Глушков.

В свою очередь  генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов рассказал «ФВ», что в  целом новые правила оценивает положительно.

«И производителям,  и государству необходимо было найти компромиссное решение, которое позволило бы не только сдерживать рост цен на лекарства, но и создать условия для развития фармпромышленности в стране», – пояснил он.

Подробнее читайте в «ФВ» №35 (948) от 30.10.2018 г. в блиц-опросе «Жить по-новому».

Персоны
Глушков Иван
STADA
Родионов Петр

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