Эксперт: только 20% лончей за первый год продаж генерируют более 10 миллионов рублей

При этом доля Rx-препаратов в розничном сегменте год за годом наращивалась, и в 2018 г. практически сравнялась с долей ОТС-препаратов, отметил он. Их доля выросла на 9%, в то время как безрецептурные ЛП стагнировали в деньгах и сокращались в упаковках.

Сам же розничный рынок рос, в первую очередь, за счет инфляции и увеличения цен на препараты, продолжил Антон Каляпин. «На втором месте среди факторов роста – изменение продуктового микса, - добавил он. – И здесь мы говорим о двух составляющих: с одной стороны, это переключение потребителя на более дорогие препараты, с другой – переключение на более объемные упаковки».

На третьем месте лончи. И здесь сравнение восьми месяцев 2017 и 2018 гг. дает только 0,7% прироста, констатировал представитель IQVIA. Для более глубокого изучения аналитики компании взяли более долгосрочный период с января 2016 г. по сентябрь 2018, посмотрели на все продукты, которые появились за этот период, и изучили вклад в розничный фармацевтический рынок, который они принесли. Выяснилось, что по итогам 2018 г. доля продуктов, которые были запущены 3 года назад, составила около 7%.

«Вклад довольно существенный, - прокомментировал г-н Каляпин. – Можно сделать осторожный вывод, что без запуска новых препаратов рынок демонстрировал бы еще более низкие темпы роста, чем нынешние».

Большинство лончей за изучаемый период относились к рецептурным препаратам, при этом бОльшая выручка пришлась на безрецептурный сегмент. Важно понимать, что не все лончи успешны, подчеркнул докладчик. Статистика выживаемости немного лучше, чем у стартапов, где показатель составляет один к десяти, но только 20 новых SKU в первые 12 месяцев продаж генерируют более 10 миллионов рублей.

Подробности читайте в «ФВ» № 40 (953) от 4.12.2018 г. в публикации «Тонкая штучка».