Эксперт: участники эксперимента по маркировке теоретически могут возместить затраты на нее

Согласно ст.54 Конституции РФ, закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.

«Нельзя сказать, что эту норму можно применить прямо, поскольку трудно сказать: те правила, по которым сейчас работают фармкомпании, являются нормой права или нет, до сих пор однозначного решения нет. С одной стороны, постановлением правительства был утвержден эксперимент, с другой стороны, до сих пор нет постановления правительства, устанавливающего правила».

Поскольку однозначного трактования нет, то это может быть выяснено в суде. Впрочем, пойдут ли на это участники эксперимента, пока неизвестно.