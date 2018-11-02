Эксперт: участники эксперимента по маркировке теоретически могут возместить затраты на нее

Изменение правил игры теоретически может служить основанием для предъявления производителями – участниками эксперимента по маркировке претензий, в том числе денежных, из-за затрат, понесенных в рамках эксперимента. Об этом сказал старший юрист Vegas Lex Кирилл Никитин на «круглом столе» по маркировке во время выставки Pharmtech & Ingredients.
Согласно ст.54 Конституции РФ, закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
«Нельзя сказать, что эту норму можно применить прямо, поскольку трудно сказать: те правила, по которым сейчас работают фармкомпании, являются нормой права или нет, до сих пор однозначного решения нет. С одной стороны, постановлением правительства был утвержден эксперимент, с другой стороны, до сих пор нет постановления правительства, устанавливающего правила».
Поскольку однозначного трактования нет, то это может быть выяснено в суде. Впрочем, пойдут ли на это участники эксперимента, пока неизвестно.
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