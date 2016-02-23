Эксперт: в России необходимо возродить витаминную промышленность

В России почти вся витаминная продукция - это импорт. И даже те витаминные комплексы, которые производятся локально, делаются из зарубежного сырья. В условиях девальвации рубля, не исключен рост цен на продукцию, и с учетом политической обстановки возможно наложение эмбарго на ввоз субстанций. Поэтому вопрос возрождения витаминного производства - это, по сути, вопрос национальной безопасности. Об этом заявили участники круглого стола.

Для решения всех этих задач создана программа витаминизации населения РФ и утвержден план комплексных научных исследований, включающий в себя популяционный подход (витаминизация всего населения посредством использования пищевой витаминизированной продукции) и персонализированный подход (витаминизация отдельных групп населения посредством использования поливитаминных комплексов и БАД ). Индустриальным партнером и предприятием полного технологического цикла, производящим и поставляющим на отечественный рынок ЛП и БАДы, является ОАО «Марбиофарм» (входит в ГК «Биотэк»).

Эксперты признали, что отрасли необходим федеральный закон, который бы четко регулировал обращение на рынке комплексных пищевых добавок и витаминов. Необходимо законодательно утвердить персональный подход к каждому человеку, который подразумевает, в том числе введение обязательного анализа крови на содержание микроэлементов в ходе диспансеризации.

«До тех пор, пока мы не разработаем закон о витаминно-минеральных комплексах, процесс витаминизации населения не сдвинется. Необходимо принять нормы о регистрации этих продуктов, прописать требования по составу и безопасности витаминных комплексов », - отметил председатель совета директоров ГК "Биотэк" Борис Шпигель.

Как известно, роль витаминов и БАД в России несколько дискредитирована. В частности, недобросовестные производители обещают людям чудо, которое непременно произойдет после приема волшебной таблетки. Не дождавшись моментального эффекта, человек начинает относиться к витаминам с предубеждением. Немалую роль играют и врачи, которые не назначают пациентам витаминных комплексов.

«Вернуть доверие к витаминам – задача не простая. Именно поэтому мы создали программу «Ренессанс», в рамках которой выпускаются нутрицевтические препараты, прошедшие клинические испытания», подчеркнул Борис Шпигель.

Бизнес готов активно подключиться к решению задач по витаминизации россиян, однако без поддержки регуляторов и врачебного сообщества, которое должно включить в свой лечебный процесс не только терапию заболеваний, но и профилактику, не обойтись.