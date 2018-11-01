Эксперт: в мире крайне редко платят за онкопрепараты больше 100 тысяч евро, а у нас есть и 300 тысяч евро

«Зарубежные коллеги часто говорят, что в нашей стране нет доступа к инновационным препаратам. Мы пересчитали стоимость противоопухолевых препаратов на затраты на один год качественной жизни. Там есть цифра 21 млн руб., есть более 22 млн. Это около 300 тыс. евро. В мире крайне редко платят столько за онкологические препараты. В мире платят 50 тыс., 60 тыс., но не 100, 200, 300. Потому что у них другой порог готовности платить», – отметил он.

Не так давно – 28 октября 2018 г. – внесены поправки в постановление правительства №871 «Об утверждении Правил формирования перечней лекарственных средств». Теперь комиссия по формированию перечней будет работать четыре раза в год. По словам эксперта, повысится качество проведения экспертизы за счет введения требований к ее методологии.

Однако подходы к формированию перечней необходимо и дальше совершенствовать, уверен Виталий Омельяновский. В частности, необходимо разработать четкие критерии инновационности лекарства.

«Не всегда новые препараты могут быть инновационным, – говорит он. – Надо смотреть повышает ли препарат выживаемость и сокращает ли затраты, возвращает ли пациента к работоспособности, имеет ли преимущество по сравнению с существующим лечением. Можно говорить о новой технологии производства, применения, но важно чтобы она давала преимущество для пациента и здравоохранения, если не дает, то нет и терапевтической ценности».

После того как будет выявлено, что препарат дает дополнительный эффект, что он инновационный, надо определить стоимость этого эффекта, сколько общество готово платить за год качественной жизни при применении нового препарата. В России порог готовности платить не определен. «Мы сделали предварительные расчеты этих порогов и предложим их Министерству здравоохранения. Для орфанных препаратов это 20-22 млн руб. за год качественной жизни, для онкологических препаратов – 6-7 млн руб, за обычные препараты – 1-1,2 млн руб. Порог по общим препаратам чуть больше, чем в основных странах за исключением Америки. Для онкологических препаратов параметр тоже завышен, так как у нас сейчас онкология в приоритете. Мы взяли не 25-45 тыс. долл., а более чем 100 тыс. долл.», – рассказал Виталий Омельяновский.

По его словам, все лекарства которые ниже приведенных порогов, должны попадать в перечни автоматически. Если стоимость года качественной жизни выше, то это предмет дискуссии для комиссии. Впрочем пока это только разработки Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи.