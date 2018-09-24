Эксперты FDA поддерживают назначение препарата против передозировки опиоидами вместе с анальгетиками

11:47
19 декабря 2018

Татьяна Кублицкая

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Консультативный совет FDA рекомендовал назначение naloxone, препарата против передозировки опиоидами, вместе с анальгетиками, вызывающими привыкание, сообщает агентство Reuters.

Члены консультативного совета проголосовали 12 против 11 за внесение изменений в инструкции по медицинскому применению (ИМП) опиоидных препаратов и отражение в них рекомендаций по одновременному назначению вместе с ними антидота против передозировки.

Данные рекомендации экспертов являются выражением озабоченности растущей эпидемией передозировки опиоидными препаратами, которая в прошлом году унесла жизни более 49 тыс. американцев.

По словам Мэриэнн Амиршахи, члена консультативного совета FDA, которая проголосовала за внесение изменений в ИМП, назначение naloxone может облегчить ведение здравого диалога между пациентами и врачами.

При быстром введении naloxone помогает развернуть в противоположную сторону эффекты передозировки опиоидами и таким образом спасти жизни пациентов.

Торговые наименования naloxone для лечения передозировки опиоидами включают в себя Narcan назальный спрей от Adapt Pharma («Адапт Фарма») и Evzio шприц-ручка от Kaleo Inc («Калео Инк.»).

Данные рекомендации экспертов FDA сделаны, несмотря на результаты проведенного регулятором исследования, которое определило, что назначение naloxone всем пациентам, которым были назначены анальгетики, может увеличить ежегодные расходы системы здравоохранения США на 63,9 млрд. долл. до 580,8 млрд. долл.

Некоторые аналитики согласились с тем, что такое увеличение расходов может быть не вполне оправданным, но часть аналитиков сочли данные проведенного FDA исследования сильно преувеличенными.

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