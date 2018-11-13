Эксперты: К 2030 г. дефицит кадров в системе здравоохранения Великобритании может достичь 350 тыс. человек

Ситуация ухудшается частично из-за политики ограничения в отношении иммигрантов на фоне Brexit, а также из-за того, что очень много врачей и медсестер рано увольняются и ищут другую работу.

По данным экспертов, в настоящее время уже существует нехватка порядка 100 тыс. специалистов и, с учетом существующих тенденций, к 2030 г. дефицит кадров составит 350 тыс. человек.

Правительство Великобритании планирует увеличить финансирование системы здравоохранения на 20,5 млрд фунтов стерлингов (26,6 млрд долл.) ежегодно. Эксперты предупреждают, что если дефицит кадров будет расти, то часть средств на оказание первоочередных услуг может оказаться невостребованной.