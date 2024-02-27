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Эксперты РАФМ спрогнозировали...

Эксперты РАФМ спрогнозировали дальнейшее развитие аптечного e-com

27.02.2024
18:50
Екатерина Погонцева
В 2024 году рецептурные лекарства будут занимать большую долю лекарственного рынка в e-com, чем безрецептурные, из-за регулярных онлайн-заказов пациентов с хроническими заболеваниями. Средняя доля Rx-сегмента составит 21% против OTC с 12%. Такой прогноз сделали аналитики IQVIA.
Фото: freepik.com

Практически треть (28%) россиян комбинируют покупки лекарств в обычной аптеке и в интернете. При этом доля тех, кто отдает предпочтение исключительно традиционной фармрознице, достигает 46,8%. Такие данные исследования Health Index за IV квартал 2023 года привел в своем выступлении сопредседатель направления Healthcare компании Ipsos, сопредседатель Координационного совета РАФМ Олег Фельдман. Цифры были представлены в ходе закрытого онлайн-заседания РАФМ, передает корреспондент «ФВ».

Только в канале e-com покупают лекарства 7,6% опрошенных (выборка превысила 5 тыс. человек), следует из отчета Ipsos. При этом эксперты отмечают рост популярности сайтов аптечных сетей. В целом, средние затраты на покупку онлайн за IV квартал 2023 года составили 3785 руб., отметил Фельдман. Преимущественно (80,6%) респонденты покупали медикаменты сами для себя.

Многие россияне, прежде чем совершить покупку, продолжают использовать интернет для выбора более дешевого препарата (среди 45% тех, кто покупал более дешевый аналог, таких оказалось 50,4%).

На долю e-com в прошлом году пришлось 9,5% (в рублях) и 5,8% (в упаковках) продаж лекарств, констатировала генеральный директор компании AlphaRM, член Координационного совета РАФМ Анна Ермолаева. TOP5 аптечных сетей по размеру доли (в рублях) на этом рынке: «Ригла» (15,2%), «Апрель» (11,2%), «Неофарм» (9%), «Планета здоровья» (8,7%) и «Аптеки Плюс» (8,2%).

Данные DSM отличаются от отчета AlphaRM, обратил внимание генеральный директор компании DSM Group, член Координационного совета РАФМ Сергей Шуляк. По его оценке, доля электронной коммерции в 2023 году — 12,7%, а по итогам декабря 2023 года в отдельно взятой Москве доля онлайн-покупок лекарств достигла 21%. При этом лекарства находятся лишь на седьмом месте в структуре аптечного ассортимента, который больше всего продается через e-com. На верхних позициях списка по-прежнему находятся БАД, косметика, медицинские изделия и медицинские приборы и инструменты.

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