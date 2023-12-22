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Эксперты фармацевтического рынка...

Эксперты фармацевтического рынка расскажут о трендах 2024 года

22.12.2023
15:15
В Сочи (Роза Хутор) 15—16 февраля 2024 года состоится конференция «PROекции Будущего», организованная ИД «Бионика Медиа» и «Фармацевтическим вестником»: «ФармПерезагрузка 2024. Динамика, тренды и точки роста фармацевтической отрасли».

В течение последних двух лет произошло кардинальное изменение вектора развития отрасли: курс на максимальную импортонезависимость сформировал новые законодательные приоритеты и поменял расстановку сил на фармрынке.

Следующий этап – выход на полный цикл создания фармпрепаратов – окажет значительное влияние как на государственный, так и розничный сегменты.

Готов ли рынок к такой перезагрузке? Об этом поговорим в ходе двухдневной конференции с представителями производственного, дистрибьюторского и аптечного сегментов.

Впервые в рамках конференции пройдет ФОКУС-СЕССИЯ, посвященная вопросам клинических исследований, регистрации и вывода на рынок новых препаратов в странах ЕАЭС и Узбекистане.

Темы конференции:
• Аналитический отчет о развитии российского фармрынка в 2023 году.
• Полный цикл. Готова ли отечественная фармпромышленность развивать собственные инновации?
• Неустойчивая стабильность. Тренды развития аптечного сегмента.
• Фармацевтический e-com. Сколько денег теряет аптечный рынок с развитием онлайн-торговли?

В конференции примут участие ведущие эксперты отрасли: представители профильных ассоциаций, фармпроизводители, аптечные сети, онлайн-ритейл и аналитики.

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