Эксперты фармацевтического рынка расскажут о трендах 2024 года
В течение последних двух лет произошло кардинальное изменение вектора развития отрасли: курс на максимальную импортонезависимость сформировал новые законодательные приоритеты и поменял расстановку сил на фармрынке.
Следующий этап – выход на полный цикл создания фармпрепаратов – окажет значительное влияние как на государственный, так и розничный сегменты.
Готов ли рынок к такой перезагрузке? Об этом поговорим в ходе двухдневной конференции с представителями производственного, дистрибьюторского и аптечного сегментов.
Впервые в рамках конференции пройдет ФОКУС-СЕССИЯ, посвященная вопросам клинических исследований, регистрации и вывода на рынок новых препаратов в странах ЕАЭС и Узбекистане.
Темы конференции:
• Аналитический отчет о развитии российского фармрынка в 2023 году.
• Полный цикл. Готова ли отечественная фармпромышленность развивать собственные инновации?
• Неустойчивая стабильность. Тренды развития аптечного сегмента.
• Фармацевтический e-com. Сколько денег теряет аптечный рынок с развитием онлайн-торговли?
В конференции примут участие ведущие эксперты отрасли: представители профильных ассоциаций, фармпроизводители, аптечные сети, онлайн-ритейл и аналитики.
Нет комментариев
Комментариев: 0