Эксперты: Итоги промежуточных выборов в конгресс США на руку фармотрасли

12:06
8 ноября 2018

Илья Дугин

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По итогам промежуточных выборов в американский конгресс Республиканская партия потеряла контроль над палатой представителей, но упрочила свое положение в сенате, сообщает FirstWord Pharma.

По мнению аналитика Credit Suisse Лоренцо Биазио, ситуация сложилась наилучшим образом для фармы, поскольку раскол в конгрессе ставит под сомнение принятие каких-либо  жестких мер в отношении цен на лекарства.

Аналитик RBC Capital Markets Брайан Абрахамс также считает, что конгресс в современном составе воспрепятствует любым попыткам повлиять на ценообразование на лекарственные препараты.

Такого же мнения придерживается и аналитик Height Capital Market Андреа Харрис, полагая, что республиканский сенат и «дружественные» фармотрасли демократы смогут предотвратить деструктивные изменения политики в области цен на лекарства.     

Аналитики Goldman Sachs допускают, что демократы в палате представителей могут инициировать реформы в сфере ценообразования, но в дальнейшем их усилия будут заблокированы сенатом.

Тем не менее, предупреждают они, на республиканцев в сенате могут надавить, и им придется искать компромисс по этому вопросу, тем более что снижение цен на лекарства поддерживает Президент США Дональд Трамп.

Тем временем, лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что  партия открыта для совместной работы с президентом в области снижения цен на лекарства. «Я думаю, что мы сможем выработать общую позицию по этой проблеме, если президент действительно хочет сделать то, что он обещал», - отметила она.   

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