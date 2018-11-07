Эксперты: Итоги промежуточных выборов в конгресс США на руку фармотрасли

По мнению аналитика Credit Suisse Лоренцо Биазио, ситуация сложилась наилучшим образом для фармы, поскольку раскол в конгрессе ставит под сомнение принятие каких-либо жестких мер в отношении цен на лекарства.

Аналитик RBC Capital Markets Брайан Абрахамс также считает, что конгресс в современном составе воспрепятствует любым попыткам повлиять на ценообразование на лекарственные препараты.

Такого же мнения придерживается и аналитик Height Capital Market Андреа Харрис, полагая, что республиканский сенат и «дружественные» фармотрасли демократы смогут предотвратить деструктивные изменения политики в области цен на лекарства.

Аналитики Goldman Sachs допускают, что демократы в палате представителей могут инициировать реформы в сфере ценообразования, но в дальнейшем их усилия будут заблокированы сенатом.

Тем не менее, предупреждают они, на республиканцев в сенате могут надавить, и им придется искать компромисс по этому вопросу, тем более что снижение цен на лекарства поддерживает Президент США Дональд Трамп.

Тем временем, лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что партия открыта для совместной работы с президентом в области снижения цен на лекарства. «Я думаю, что мы сможем выработать общую позицию по этой проблеме, если президент действительно хочет сделать то, что он обещал», - отметила она.