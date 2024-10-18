Эксперты обсудили цифровизацию фармацевтической отрасли и основные вызовы

Эффективное функционирование и развитие современных аптек невозможно без применения цифровых технологий, отметил модератор сессии международный экономист-эксперт на фармацевтических рынках стран СНГ Павел Лисовский. Сессия началась с вопроса о том, какие аптеки предпочитают потребители: онлайн или классические, передает корреспондент «ФВ».

Основатель компании Digital Sai Екатерина Безденежных рассказала о росте онлайн-продаж в 2024 году, хотя онлайн-сегмент составляет только 12% от общего объема продаж, согласно данным AlphaRM. Она подчеркнула потенциал фармацевтической отрасли и возможность быстрого обучения на основе опыта лидеров рынка и маркетплейсов, но отметила, что отрасль находится на начальном этапе развития. Сравнивая развитие онлайн-аптек с другими отраслями, такими как мода, Безденежных сказала: «В онлайн-аптеках мы сейчас делаем то, что, например, фэшн делает уже несколько лет. Если фэшн интегрирует нейросети, то для аптек мы интегрируем платежные системы».

Платежные системы

Эксперт обратила внимание на сложности интеграции с платежными системами, неразвитость единой системы электронных рецептов и доставки. «Электронные рецепты для рецептурных препаратов требуют развитой инфраструктуры, включая интеграцию с системой здравоохранения. Без этого их широкое распространение невозможно. Одна из ключевых задач — обеспечить быструю и удобную доставку товаров, в том числе и рецептурных, чтобы покупатели могли заказывать необходимые лекарства и сопутствующие товары из дома. Согласно аналитическим данным, 56% пользователей предпочитают аптеки рядом с домом, а не онлайн-аптеки. Наша задача — попытаться заменить эти аптеки быстрой online-доставкой, как в супермаркетах», — заключила спикер.

Все больше людей совершают покупки онлайн, электронная коммерция развивается стремительными темпами, подчеркнул управляющий партнер розничной медиаплатформы JustNow Вячеслав Новиков. По мнению директора продукта Method в финтехкомпании Paygine Артема Журавлева, ключевые аспекты трансформации электронной коммерции включают бесконтактные платежи и биометрию.

«В России для оплаты в офлайн-аптеках все чаще используют QR-коды, а в Китае клиенты обычно сами показывают QR-код кассиру. Новая технология позволяет принимать платежи, даже если у покупателя нет доступа к интернету и в отдаленных районах», – рассказал спикер. Но сегодня в российских реалиях более актуальна возможность разделения платежей на кассе – когда можно не вносить всю сумму покупки сразу, а разбивать платеж.

«Оплата покупки частями, а не только по СБП — самый популярный метод на сегодняшний день. QR-коды и NFC-чипы позволяют интегрировать разные способы оплаты, предоставляя покупателям выбор наиболее удобного для них метода оплаты, и разбивать покупку на несколько частей с использованием BNPL-сервисов прямо на кассе», – отметил Журавлев.

Приложение или сайт

С точки зрения маркетинга, для онлайн-аптеки лучшим выбором может быть как сайт, так и приложение. Руководитель отдела продаж компании Coding Team Дмитрий Курашов отметил, что выбор между мобильным приложением и интернет-магазином зависит от целей и задач клиента. Он подчеркнул, что мобильные приложения идеально подходят для решения конкретных задач и укрепления лояльности клиентов. «Если основная цель — улучшение текущих показателей и фокусировка на определенных задачах, мобильное приложение станет наилучшим выбором. В то же время интернет-магазины способствуют привлечению новых клиентов».

Мария Гордеева