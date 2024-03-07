Эксперты обсудили вопросы гармонизации механизмов лекобеспечения

Ассоциация клинических фармакологов Санкт-Петербурга провела конференцию «Организация здравоохранения и финансирование в медицине в современных условиях». В рамках конференции обсуждалось финансирование лекарственного обеспечения в стране, которое является многоканальным — из средств ОМС, бюджета, иных источников, которые включают личные средства граждан и благотворительные средства, подробно рассказал в своем докладе руководитель ассоциации Александр Хаджидис.

Каждый источник предполагает свои правила обеспечения, свои ограничительные списки, и порой эти требования не соответствуют друг другу, создавая «пробелы» в обеспечении пациентов жизненно необходимыми препаратами, отметил он. Особенно эта проблема касается пациентов с орфанными заболеваниями. Таким образом, в ходе конференции был принят тезис о необходимости гармонизации всех механизмов лекарственного обеспечения.

Обсуждалась в рамках конференции и тема клинико-статистических групп (КСГ) — это такой тип оплаты медицинской помощи, при котором расходы рассчитываются и покрываются по группам заболеваний, относящихся к одному профилю медицинской помощи и сходных по используемым методам диагностики и лечения пациентов и средней ресурсоемкости.

В последние годы КСГ активно внедряется в ЛПУ Санкт-Петербурга, по примеру других регионов страны, и есть позитивные результаты — повышение доступности инновационной дорогостоящей терапии, «таргетность» затрат. Однако ограниченность бюджета не позволяет обеспечивать всех нуждающихся, так как количество пациентов, как впервые обратившихся и диагностированных, так и тех, кто продолжает получать терапию по жизненным показаниям длительное время, получив терапевтический эффект (как, например, пациенты с онкологическими и орфанными заболеваниями, сахарным диабетом), непрерывно растет, увеличивая нагрузку на бюджет.

Для контроля над этим непрерывным процессом роста затрат на лекарственное обеспечение и в целом медицинскую помощь мы должны активно развивать и внедрять оценку медицинских технологий. В нашей стране данным вопросом активно занимается ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения. Директор учреждения Виталий Омельяновский отметил успехи в развитии системы контроля качества медицинской помощи в стране. Наработан определенный опыт, доказывающий успехи и практическую пользу работы центра. Однако Санкт-Петербург в этом вопросе отстает от других регионов страны, проявляя «консерватизм» и «самобытность» в подходе к организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Это отражается в некоторой несогласованности или «конкуренции» с федеральными учреждениями города.

На мероприятии обсудили и актуальную тему искусственного интеллекта в медицине — о программных продуктах для специалистов здравоохранения и векторе развитии цифровой медицины рассказала ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. В частности в ее докладе была представлена разработанная ИГ ГЭОТАР-Медиа новая русскоязычная база медицинских знаний MedBaseGeotar, бесплатный доступ в которую был предоставлен для Ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга.