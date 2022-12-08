Эксперты опасаются перехода нелегальных БАД с маркетплейсов на другие каналы продаж

БАД с неподтвержденным качеством, которых удаляют с маркетплейсов, могут оказаться на других каналах продаж, считают эксперты. Маркетплейс Wildberries стал ужесточать контроль за категорией БАД, и значительная часть продавцов не смогла удовлетворить требование площадки и предоставить свидетельства о государственной регистрации.

«Маркетплейсы сейчас почистятся и создадут чистое, добросовестное поле. А где-нибудь сбоку вырастет никому не принадлежащий сайт и начнет продавать там все, что было выкинуто с сайтов интернет-компаний: высокодозированные витамины и капсулированные микродозированные мухоморы. С этим необходимо будет бороться», — заявил исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков.

Какие последствия были у решения Wildberries? Как бороться с ушедшими с площадок нелегалами? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 29 (1098) от 06.12.2022 года.