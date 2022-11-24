Эксперты усомнились в падении продаж Rx-препаратов в аптеках из-за развития маркетплейсов

Торговля рецептурными лекарствами не выгодна маркетплейсам в силу низкой маржинальности (ограничения наценки) категории товара и особенностей регуляторики. Такой тренд наблюдается во всем мире. Об этом говорилось на очередном закрытом заседании Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ) 24 ноября, передает корреспондент «ФВ». При этом доля продаж БАД, аптечной косметики и медицинских изделий на маркетплейсах растет, а в аптеках, соответственно, падает.

Rx-лекарства никогда не уйдут на маркетплейсы из традиционного аптечного ритейла, заявила учредитель ГК «Сириус» Валентина Марченкова. По ее словам, такой вывод можно сделать, если посмотреть на более развитые рынки фармацевтического e-com США, Японии.

«Я участвовала в международной конференции маркетплейсов, где выступали представители Wallmart, Amazon, eBay, Alibaba, — продолжила эксперт. — И на вопрос, будут ли они наращивать у себя доли Rx-препаратов, все крупнейшие игроки заявили, что для них это катастрофически невыгодно».

Это объясняется тем, что во многих странах наценка на рецептурные медикаменты ограничена государством. К тому же для первичной выписки рецепта требуется либо специально обученный фармацевт, либо врач, и никто из маркетплейсов не в состоянии обеспечить у себя в компаниях штат таких сотрудников. Делать коллаборации с крупными онлайн-аптеками также невыгодно, поскольку между ними возникает конкуренция, прокомментировала Марченкова. Третья причина — необходимость лицензировать распределительные центры под работу с лекарственным ассортиментом, что тоже затратно и нерентабельно.

Даже в тех странах, где уже давно действует электронный рецепт, доли онлайн-продаж рецептурных медикаментов по-прежнему малы, подчеркнула Марченкова. По ее мнению, скорее всего, на маркетплейсы может «перетечь» доля продаж БАД, косметики и медицинских изделий. Такой тренд уже наблюдается в России.

Рецептурные лекарства нормально заказываются в интернете на условиях самовывоза, констатировал директор по развитию компании «Катрен» Анатолий Тенцер. Более того, по данным аналитиков, именно на Rx-препараты приходится 60% онлайн-заказов лекарственного ассортимента.

«Эта модель является превалирующей по совершенно понятным соображениям, — сказал Тенцер. — Доставка стоит денег, а рецептурные лекарства являются низкомаржинальными, поскольку большинство из них включены в Перечень ЖНВЛП. Просто тут нет бизнеса».

Есть и другой важный нюанс, продолжил Тенцер. Потребителей интересует не только скорость доставки, цена, но и ассортимент. Как правило, в любом крупном городе склад с ассортиментом находится не в центре, а на окраине.

«В центре Москвы фармацевтических складов я видел очень немного, — признался эксперт. — Доставлять оттуда долго, а держать ассортимент посреди города дорого. Ведь почему в структуре онлайн-заказов так много дорогостоящих рецептурных препаратов? Как раз потому, что иметь их в наличии аптекам нерентабельно».

Аптеки не держат у себя позиции, которые покупают один раз в несколько месяцев, и отдали этот сегмент на откуп онлайн-сервисам, а у себя организуют выдачу таких заказов, резюмировал спикер.