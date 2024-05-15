Экспорт фармпродукции из России снизился на 23% в 2023 году

Экспорт фармацевтической продукции в 2023 году снизился на 23% по сравнению с 2022 годом. За последние пять лет пик экспорта пришелся на 2021 год, когда за рубеж поставлялась вакцина для профилактики COVID-19. Об этом на Российском фармфоруме им. Н.А. Семашко заявила руководитель Центра отраслевой аналитики ГИЛС и НП Разия Солодова, передает корреспондент «ФВ».

В 2021 году экспорт составил 2,67 млрд долл. Затем показатель снижался: в 2022 году до 1,28 млрд долл., в 2023 году до 0,99 млрд долл. По словам Солодовой, несмотря на то, что Россия прекратила экспорт вакцины для профилактики COVID-19, вакцины остаются одним из основных видов фармпродукции, поставляемой за рубеж. В частности, Россия экспортирует в Африку вакцину от желтой лихорадки. Африка занимает 40% в региональной структуре экспорта.

Чуть большую долю — 43% — занимает Азия. Среди стран, куда отечественные компании поставляли фармацевтическую продукцию в 2023 году, лидировали Узбекистан (0,17 млрд долл.), Казахстан (0,17 млрд долл.) и Белоруссия (0,15 млрд долл.).