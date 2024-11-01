Электронные сигареты предложили продавать в аптеках

Национальный союз защиты прав потребителей обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением продавать электронные средства доставки никотина в аптеках по рецептам. Письмо об этом опубликовано на сайте организации.

Авторы приводят в пример ряд стран, в которых на оборот электронных сигарет установлен полный запрет. Утверждается также, что есть страны, где обращение электронных сигарет и жидкостей для них регулируется так же, как обращение лекарств. Так, расходы на их приобретение могут возмещаться в рамках медицинского страхования, что должно служить финансовым стимулом для курильщиков, чтобы полностью отказаться от обычных сигарет и перейти на электронные.

В письме указано, что более 4,5 млн курильщиков в России используют электронные сигареты. За последние пять лет количество потребителей электронных средств доставки никотина выросло в 47 раз. Однако из-за глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей вейпы и электронные сигареты не безвредны.

«Поэтому, основываясь на международном опыте, электронные средства доставки никотина необходимо приравнять к лекарственным средствам (применяемым для отказа от курения обычных сигарет), а продажу ограничить специализированными торговыми организациями (аптеками), исключительно по рецепту врача. Без возмещения за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования», — заявили в союзе.

Авторы письма предложили Минздраву и Минпромторгу рассмотреть и согласовать вопрос о запрете свободной продажи электронных средств доставки никотина, за исключением продажи в аптечных организациях по рецепту врача психиатра-нарколога. Чтобы реализовать предложение, нужно внести изменения в федеральные законы «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» и «Об обращении лекарственных средств».

Чтобы реализовывать электронные сигареты в аптеках, согласно статье 55 Федерального закона № 61-ФЗ, их нужно зарегистрировать как медизделия или лекарственные препараты. Это никак нельзя сделать, потому что данная продукция наносит вред здоровью, указала директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«Во многих странах есть медицинские альтернативы сигаретам, в том числе электронные. И такие сигареты могут продаваться в аптеках, но они должны пройти сертификацию и регистрацию в контролирующих органах», — отметила эксперт.

Безусловно, продажу электронных сигарет нужно ограничить, но делать это необходимо разумно, добавила Преснякова.

С точки зрения профилактики курения эта инициатива не даст эффекта, говорит исполнительный директор ассоциации «СоюзФарма» Мария Литвинова. «На рынке появится еще больше контрафактной продукции, контроль за обращением которой и сейчас далек от совершенства», — говорит она.