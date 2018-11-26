Елена Максимкина: Минздрав ни с кем не вступает в сговор

«У меня две головные боли – это «Р-Фарм» и «Профарм», – рассказала она. – Если раньше была возможность обеспечивать переходящий остаток практически на 9 месяцев по программам, которые мы ведем, то сейчас это максимум два месяца. У нас было желание поместить их в перечень недобросовестных поставщиков. Но по некоторым препаратам у нас нет другого поставщика, кроме «Р-Фарм». И в итоге нас обвиняют в сговоре».

По ее словам, министерству приходится как-то выкручиваться из ситуации, когда нет препарата.

«Мы идем, например, на то, чтобы в рамках МНН менять наименование. Меня не испугают проверки, вызовы в ФАС, это процедура постоянная. Я ни с кем не нахожусь в сговоре, главное чтобы пациенты получили препараты», – добавила она.

Аналогичная безвыходная ситуация сейчас образовалась из-за передачи на федеральный уровень пяти орфанных заболеваний.

«Полномочия министерства в отношении этих пяти нозологий появятся с 1 января 2019 г., но в некоторых субъектах нет запасов. Но я объявляю такую закупку без полномочий. На этот случай у нас есть решение Верховного суда, которое позволяет пойти на нарушение, чтобы спасти здоровье и жизнь пациента», – добавила она.