Елена Максимкина: Минздрав ни с кем не вступает в сговор

12:39
29 ноября 2018

Елена Калиновская

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Елена Максимкина | Фото: Олег Кирюшкин

Чаще  всего пациенты жалуются на просрочку поставок препаратов компанией «Р-Фарм». Об этом рассказала директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Максимкина на IX Всероссийском конгрессе пациентов.  

«У меня две головные боли – это «Р-Фарм» и «Профарм», – рассказала она. – Если раньше была возможность обеспечивать переходящий остаток практически на 9 месяцев по программам, которые мы ведем, то сейчас это максимум два месяца. У нас было желание поместить их в перечень недобросовестных поставщиков. Но по некоторым препаратам у нас нет другого поставщика,  кроме «Р-Фарм». И в итоге нас обвиняют в сговоре». 

По ее словам, министерству приходится как-то выкручиваться из ситуации, когда нет препарата.

«Мы идем, например, на то, чтобы в рамках МНН менять наименование. Меня не испугают проверки, вызовы в ФАС, это процедура постоянная. Я ни с кем не нахожусь в сговоре, главное чтобы пациенты получили препараты», – добавила она.  

Аналогичная безвыходная ситуация сейчас образовалась из-за передачи на федеральный уровень пяти орфанных заболеваний.

«Полномочия министерства в отношении этих пяти нозологий появятся с 1 января 2019 г., но в некоторых субъектах нет запасов. Но я объявляю такую закупку без полномочий. На этот случай у нас есть решение Верховного суда, которое позволяет пойти на нарушение, чтобы спасти здоровье и жизнь пациента», – добавила она. 

Персоны
Максимкина Елена

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