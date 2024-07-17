Елена Неволина объяснила, почему аптекам не стоит ждать льгот при смене кода ОКВЭД

Перспективы для аптек при смене ОКВЭД обсудили представители профильных ассоциаций в рамках «круглого стола» «Деятельность фармацевтических (аптечных) организаций — сфера охраны здоровья или розничная торговля?», прошедшего 17 июля на площадке Московского регионального отделения «Деловая Россия», передает корреспондент «ФВ».

Фармотрасль просит ввести новый код 86.90.5 «Деятельность фармацевтических организаций (аптечных организаций) и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья» в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Опрос фармспециалистов

Отрасль и Минздрав выступают за смену кода ОКВЭД для аптек, рассказала председатель Комитета по фармацевтической деятельности Московского регионального отделения «Деловая Россия», глава Альянса фармацевтических ассоциаций аптек, директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова. Она сослалась на данные опроса, проведенного среди фармацевтических специалистов сайтом профессионального сообщества «Фарма РФ». По его результатам, 80% работников выступают за смену кода ОКВЭД.

Большая часть (24% опрошенных) считают, что новый код экономической деятельности повысит престиж фармспециалиста, 21% респондентов полагают, что аптеки смогут рассчитывать на субсидии и преференции от государства, 18% уверены, что интересы аптек будут учитываться регулятором, 16% надеются, что уйдет коммерциализация ритейла, требования и планы по дополнительным продажам.

Преснякова добавила, что пока возможные преференции для фармрозницы выглядят эфемерными, в то же время понятно, что при смене кода на аптеки будут возложены дополнительные социальные обязанности.

«Продвижению в этом вопросе препятствует не только сложная архитектура справочника ОКВЭД, но и то, что у фармотрасли нет единого центра управления», — сказала Преснякова. Она предложила сформулировать консолидированное мнение отрасли и создать рабочую группу по этому вопросу.

Как влияет ОКВЭД на кадровый состав аптек

Из-за того, что аптеки по классификатору относятся к торговой деятельности, из отрасли вымывается кадровый потенциал, уверен председатель Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС) Павел Ястребов. «Аптеки, обеспечивающие население лекарственными препаратами в отдаленных точках, просто не могут найти специалистов. Люди не видят смысла в получении специальности, набор в вузы стагнирует», — отметил он.

Если не вывести аптеки из торговли, на рынке останутся лишь «аптечные магазины», считает эксперт. «Каждое муниципальное образование должно иметь точку лекарственных компетенций, где население будет получать профессиональную помощь», — добавил он, отметив, что по общемировой статистике на одно посещение врача приходится четыре обращения к фармспециалистам.

Включение аптек в систему здравоохранения позволило бы привлекать специалистов в отдаленные территории по аналогии с программой «Земский доктор», сказала председатель Ассоциации фармацевтических работников Сахалинской области Наталия Елисеева. Она констатировала, что зарплата провизоров в медицинских организациях ниже, чем у врачей, поскольку они относятся к категории «прочие специалисты».

Что получат фармацевты и провизоры



В случае, если ОКВЭД будет изменен, профессия не станет сразу же привлекательной, отметила начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова. Отрасль может рассчитывать на отложенный положительный эффект.

«Даже если вы не говорите об этом вслух, то в уме держите, что смена ОКВЭД повлечет за собой преференции и льготы. Но дать их всем не представляется возможным, это не уравняет аптечные организации, поскольку не все из них выполняют социально значимые функции», — добавила Крупнова.

Исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина считает, что при смене ОКВЭД фармработники не получат никаких льгот и преференций. «Единственное преимущество медицинских работников — дополнительные дни отпуска. Для большинства работодателей в фармацевтических организациях предоставить их своим сотрудникам будет неприемлемым», — сказала она. Эксперт добавила, что доплаты и ранний выход на пенсию касается лишь отдельных категорий медработников и на фармотрасль не будут распространены.

Она напомнила, что представители Минпромторга в ходе форуму «Фармлига» в марте 2023 года обещали изменить код ОКВЭД для аптек тогда, когда здравоохранение вплотную подойдет к лекарственному страхованию. «Коснется ли это всех аптек — вопрос открытый», — резюмировала Неволина.