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Елена Неволина выступила...

Елена Неволина выступила за пересмотр безрецептурных препаратов в Перечне ЖНВЛП

14.05.2024
16:22
Ольга Коберник
Елена Неволина считает, что безрецептурные лекарства в Перечне ЖНВЛП нужно пересмотреть с главными специалистами Минздрава. Наличие некоторых препаратов в этом списке, по ее мнению, необоснованно. 
Елена Неволина | Фото: Игорь Чунусов

Наличие широкого спектра безрецептурных препаратов в Перечне ЖНВЛП не имеет смысла. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья (АИТЗ) Елена Неволина в ходе 31-го Российского фармацевтического форума им. Н.А. Семашко, передает корреспондент «ФВ».

Перечень жизненно важных лекарств сейчас используется как механизм регулирования цены, тогда как согласно законодательству его задача — лечение социально значимых заболеваний, отметила Неволина. «По номенклатуре же получается, что самые значимые заболевания — диарея и насморк», — подчеркнула эксперт.

В ассоциации считают, что вопрос рациональности включения тех или иных безрецептурных препаратов в Перечень ЖНВЛП нужно прорабатывать с главными специалистами Минздрава.

Наценка на ОТС-препараты, не относящихся к жизненно важным, равна или ниже наценки на безрецептурные препараты, входящие в перечень, привела аргумент Неволина.

«У аптечной розницы нет стимула делать наценку на ОТС-препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, ниже уровня, установленного регулятором», — отметила она.

При этом конкуренция в сегменте безрецептурных препаратов, не относящихся к жизненно важным, сдерживает рост наценки.

Персоны
Елена Неволина
Исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья и Союза «Национальная Фармацевтическая Палата»

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