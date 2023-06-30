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Eli Lilly купит...

Eli Lilly купит Sigilon для доступа к экспериментальной клеточной терапии лечения диабета

30.06.2023
15:14
Николай Соколов
Eli Lilly приобретет Sigilon Therapeutics за 34,6 млн долл. Компании сотрудничали с 2018 года по разработке активов для лечения диабета.

Eli Lilly выкупит 100% доли Sigilon Therapeutics за 34,6 млн долл., сообщается на сайте компании. Таким образом производитель хочет получить доступ к экспериментальной клеточной терапии для лечения пациентов с диабетом.

По состоянию на 27 марта Lilly принадлежало около 8,44% акций Sigilon. За остальную часть компании производитель заплатит по 14,92 долл. за акцию. По данным Eli Lilly, акционеры Sigilon получат дополнительные 111,64 долл. за акцию, если разработки компании пройдут проверку регуляторов и будут одобрены.

Eli Lilly и Sigilon Therapeutics сотрудничали с 2018 года. Тогда Lilly заплатила Sigilon 63 млн долл. по лицензионной сделке по разработке клеточной терапии SIG-002, нацеленной на диабет 1-го типа, и также инвестировала в акционерный капитал компании. Препарат будут испытывать во второй половине этого года.

В 2021 году FDA приостановило клинические испытания препарата Sigilon для лечения гемофилии А на ранней стадии. Компании пришлось провести серию сокращений. Лишившись своей ведущей программы, Sigilon сосредоточилась на терапии инкапсулированными клетками на редком лизосомном заболевании, мукополисахаридозе 1-го типа (MPS-1), и на SIG-002.

В 2022 году портфель продуктов Lilly для лечения диабета принес компании более половины ее общего дохода.

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