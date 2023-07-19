Eli Lilly купит Versanis за 2 млрд долларов ради препарата для борьбы с ожирением

Eli Lilly купит компанию Versanis за 1,93 млрд долл., чтобы укрепить свои позиции на рынке средств для похудения. Об этом сообщается на сайте производителя.

Производитель получит права на ведущую разработку — препарат bimagrumab, который воздействует непосредственно на жировые клетки и при этом не снижает аппетит и не вызывает потерю мышечной массы.

Американская Versanis получила bimagrumab по лицензии от швейцарского производителя Novartis. Моноклональное антитело проходит II фазу испытаний как отдельно, так и в комбинации с семаглутидом у взрослых с избыточным весом или ожирением.

Семаглутид, агонист рецептора GLP-1, разработанный Novo Nordisk, продается под торговыми марками Wegovy и «Оземпик». Он предназначен для лечения ожирения и является терапией на основе инкретинов. Комбинация инкретинов с bimagrumab «имеет потенциал для дальнейшего снижения жировой массы при сохранении мышечной массы», — объясняет компания. Также препарат испытывают для лечения сердечной недостаточности при ожирении.

Тем не менее FierceBiotech пишет, что у препарата неоднозначное прошлое. В 2016 году он провалил исследование IIb/III фазы против редкого заболевания, связанного с истощением мышц, известного как спорадический миозит с включениями.

Аналитики ожидают, что рынок препаратов для похудения вырастет до 100 млрд долл. в течение десятилетия. Первопроходцы рынка, такие как Eli Lilly и Novo Nordisk, смогут занять значительную его часть.