Eli Lilly может продать в Китае часть портфеля препаратов с истекшими сроками патентов

15:17
19 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

99

Компания Eli Lilly («Эли Лилли») может продать в Китае часть препаратов с истекшими сроками патентной защиты, общая стоимость которых составляет 200–300 млн долл., для поддержки препаратов, демонстрирующих высокие показатели роста, сообщает BioSpace.

В минувшую пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Eli Lilly совместно с консультантами в Китае оценивает уровень интереса к более старым препаратам для лечения заболеваний центральной нервной системы и некоторым антибиотикам. В Bloomberg сослались на неназванные источники информации и отметили, что решение о потенциальной продаже части активов Eli Lilly еще не было принято. От самой американской компании не последовало никаких комментариев в этой связи.

В начале этого года Eli Lilly обеспечила себе достаточно устойчивое положение на фармрынке Китая, которому прочат экспоненциальный рост к 2022 г., заключив соглашение о партнерстве с Китайским национальным центром сердечно-сосудистых заболеваний. В основе партнерства лежат четыре стратегические инициативы, которые, как ожидается, обеспечат лучшее понимание диабета 2-го типа и связанных с ним осложнений, таких как заболевания сердечно-сосудистой системы.

Потенциальная продажа части активов в Китае позволит Eli Lilly сфокусироваться на областях с более высоким потенциалом роста, таких как онкология.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Популярное
13.11.2018
RNC Pharma: изменилась расстановка компаний в первой тройке российских фармдистрибьюторов
3542
13.11.2018
Результаты исследования препарата Кагоцел® доступны для международного сообщества
2647
14.11.2018
«Белые» зарплаты перестают быть важным критерием выбора работодателя на фармрынке
2217
13.11.2018
Поэтапное введение референтных цен для взаимозаменяемых препаратов начнется с 2019 г.
2081
16.11.2018
Показатель конкуренции за рабочие места в фармацевтике – полтора человека на место
1507