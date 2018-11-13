Eli Lilly может продать в Китае часть портфеля препаратов с истекшими сроками патентов

В минувшую пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Eli Lilly совместно с консультантами в Китае оценивает уровень интереса к более старым препаратам для лечения заболеваний центральной нервной системы и некоторым антибиотикам. В Bloomberg сослались на неназванные источники информации и отметили, что решение о потенциальной продаже части активов Eli Lilly еще не было принято. От самой американской компании не последовало никаких комментариев в этой связи.

В начале этого года Eli Lilly обеспечила себе достаточно устойчивое положение на фармрынке Китая, которому прочат экспоненциальный рост к 2022 г., заключив соглашение о партнерстве с Китайским национальным центром сердечно-сосудистых заболеваний. В основе партнерства лежат четыре стратегические инициативы, которые, как ожидается, обеспечат лучшее понимание диабета 2-го типа и связанных с ним осложнений, таких как заболевания сердечно-сосудистой системы.

Потенциальная продажа части активов в Китае позволит Eli Lilly сфокусироваться на областях с более высоким потенциалом роста, таких как онкология.