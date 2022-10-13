Eli Lilly объединится с Nimbus для разработки препаратов против метаболических заболеваний

Eli Lilly и Nimbus Therapeutics заключили соглашение по разработке препаратов против метаболических заболеваний на 500 млн долл. Об этом сообщает издание PharmaLive.

Согласно договору, Nimbus будет разрабатывать новые целевые методы лечения, которые активируют специфическую изоформу AMP-активируемой протеинкиназы (AMPK) для лечения метаболических заболеваний. Для этого компания будет использовать компьютерный механизм обнаружения лекарств.

Eli Lilly получит эксклюзивные лицензионные права во всем мире на любые низкомолекулярные активаторы AMPK, которые обнаружит Nimbus. Компания также займется глобальным развитием и коммерциализацией.

Nimbus получит право на выплаты по мере прохождения промежуточных этапов, связанных с испытаниями, разработкой и коммерциализацией. Их сумма может составить до 496 млн долл. Nimbus также может получать многоуровневые гонорары от глобальных продаж.

Lilly имеет большой опыт в области лечения метаболических заболеваний, включая диабет, ожирение и связанные с ними расстройства., заявил в пресс-релизе главный научный сотрудник Nimbus Питер Туммино.