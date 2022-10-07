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Eli Lilly подписала...

Eli Lilly подписала соглашение с Schrödinger для разработки препаратов

07.10.2022
17:07
Николай Соколов

Eli Lilly подписала соглашение о разработке препаратов с Schrödinger. Для этого будет использоваться платформа компании на основе машинного обучения.

Eli Lilly подписала соглашение с Schrödinger по разработке препаратов, об этом пишет издание FierceBiotech.

Schrödinger уже заключила сделки с такими компаниями, как Bristol-Myers Squibb и Sanofi на использование своей вычислительной платформы. Используя эту платформу, которая поддерживает машинное обучение, Schrödinger может тестировать миллиарды молекул с помощью компьютерного анализа. Как утверждает компания, она тратит в два раза меньше времени, чем обычно необходимо для разработки кандидатного препарата.

Вместе с Lilly Schrödinger будет использовать эту технологию на конкретных целях. По условиям сделки Schrödinger будет обнаруживать и оптимизировать низкомолекулярные соединения, а потом передавать их Lilly для завершения доклинической разработки и последующих действий.

Schrödinger получит авансовый платеж, размер которого не разглашается, также компания может получить до 425 млн долл. в виде платежей, привязанных к открытию препаратов, их разработкой и выводом на рынок.

FierceBiotech пишет, что Schrödinger, которая получает доход от своего программного обеспечения и разработки лекарств, добилась лучших результатов, чем многие биотехнологические компании в 2022 году.

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