Eli Lilly снизит цены на свой инсулин в США на 70%

Компания Eli Lilly заявила о том, что в IV квартале этого года снизит прейскурантные цены на свои инсулиновые продукты «Хумалог» и «Хумулин» на 70%. Об этом сообщает Reuters.

Компания также снизит цену на инъекционный инсулин Lispro до 25 долл. за флакон и расширит свою программу по повышению доступности инсулина. Производитель установит предельную цену на инсулин в размере 35 долл. для пациентов, у которых есть частная страховка. Сейчас этой программой могут пользоваться только люди без страховки.

Американские власти последовательно критикуют фармкомпании за завышение цен на инсулин. «Big Pharma несправедливо взимает с людей сотни долларов [за инсулин], от 400 до 500 долл. в месяц, получая рекордную прибыль», — заявил в прошлом месяце президент США Джо Байден.

The New York Times приводит статистику, согласно которой за три последние десятилетия Eli Lilly подняла прейскурантную цену «Хумалога» более чем на 1000%. Ранее Байден заявлял о том, что необходимо распространить ограничение предельной цены на инсулин в 35 долл., которое сейчас применяется к застрахованным по госпрограмме пациентам, на всех американцев.

«Хотя мы могли бы подождать, пока Конгресс примет такие меры или система здравоохранения в целом начнет применять этот стандарт, но мы просто применили его сами», — заявил в интервью CNN генеральный директор компании Дэйв Рикс.

По данным Американской диабетической ассоциации, около 8,4 млн из 37 млн человек с диабетом в Соединенных Штатах используют инсулин.