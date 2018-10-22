Eli Lilly завершила квартал с ростом объема продаж и прибыли

15:25
6 ноября 2018

Илья Дугин

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В III квартале 2017 г. объем продаж американской фармацевтической компании Eli Lilly («Эли Лилли») увеличился на 7% и составил 6,1 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma.

Квартальная прибыль составила 1,1 млрд долл. против 555,6 млн долл. годом ранее.

Продажи в США выросли на 17% и составили 3,4 млрд долл. на фоне роста показателей по новым препаратам, в т.ч. Trulicity, Basaglar, Taltz и Verzenio.

За пределами США объем продаж в III квартале увеличился на 2% – до 2,6 млрд долл. также благодаря показателям по новым препаратам, включая   Trulicity, Olumiant  и  Taltz.

Объем продаж препарата Trulicity увеличился на 55% и составил 816,2 млн долл.

Продажи препарата Humalog снизились на 5% – до 664,6 млн долл.

Показатель по препарату Alimta вырос на 1% – до 520,5 млн долл., по препарату Forteo сократился на 12% – до 390,8 млн долл.

Квартальный объем продаж Hamulin вырос на 7% – до 322,1 млн долл., по препарату Taltz – на 74% – до 263,9 млн долл.

Показатель по препарату Basaglar увеличился на 38% – до 201,2 млн долл., по препарату Cyramza – на 1% – до 198,4 млн долл.

Объем продаж препарата Verzenio составил 84,5 млн долл., препарата Olumiant – 55,6 млн долл.

По прогнозу Eli Lilly, в 2018 г. объем продаж составит 24,3–24,5 млрд долл. Компания повысила нижнюю границу прогноза, которая ранее равнялась 24 млрд долл. Прибыль на акцию ожидается в пределах 5,56–5,60 долл., а не 5,40–5,50 долл., как прогнозировалось ранее.

Компании
Eli Lilly

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