Endo подала заявление о банкротстве из-за разбирательств по опиоидам

Endo International объявила о банкротстве, сообщает Reuters. Компания заключила сделку на 6 млрд долл. с некоторыми из своих кредиторов и планирует урегулировать тысячи судебных исков, в которых она обвиняется в разжигании эпидемии опиоидной зависимости в США.

По словам компании, кредиторы создадут добровольные трасты на 550 млн долл., которые будут финансироваться в течение десяти лет для урегулирования претензий по опиоидам. Кредиторы также возьмут на себя часть обязательств компании и будут в значительной степени контролировать все ее активы.

Endo стала последней из ряда компаний, подавших заявление на банкротство из-за судебных исков по поводу опиоидов. Purdue Pharma, производитель опиоида OxyContin, подала заявление в сентябре 2019 года, а Mallinckrodt недавно вышла из состояния банкротства.

Компания также достигла соглашения с генеральным прокурором штата США о выплатах в размере 450 млн долл. в течение десяти лет. Таким образом Endo урегулирует обвинения в том, что она повысила продажи опиоидов, используя вводящую в заблуждение рекламу.

«Окончательно разобравшись с долгом в размере более 8 млрд долл., который обременял наш [финансовый] баланс, и проложив путь к урегулированию тысяч связанных с опиоидами и других судебных исков, которые компания вела с неприемлемыми затратами, мы сможем двигаться вперед», — заявил генеральный директор Endo Блейз Коулман.