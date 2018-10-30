Эндокринологи не доверяют китайским инсулинам

Число детей и подростков в регионе, больных сахарным диабетом I типа, за последние 11 лет увеличилось вдвое – сегодня их 1393, сообщил «ФВ» главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава Свердловской области Алексей Кияев. По его словам, уральские врачи отмечают «феномен омоложения диабета» у детей до 15 лет. Причина в том, полагает он, что родители не знают симптомов заболевания и поздно обращаются за медицинской помощью. Для их просвещения свердловский Минздрав в прошлом году запустил профилактический проект «Дети тоже болеют диабетом», который финансируется за счет спонсоров. Проект призван снизить смертность и инвалидизацию детей с сахарным диабетом. По данным ведомства, в 2016 г. в Свердловской области от осложнений умерли три ребенка (в 2017–2018 гг. летальных исходов не было).

В отличие от взрослых пациентов, которые иногда сталкиваются с дефицитом инсулинов, дети получают лекарства своевременно, подчеркнул г-н Кияев. Речь идет об импортных препаратах, которые государство закупает на аукционах. При этом, указывает специалист, есть опасения, что ведомства начнут приобретать дешевые китайские аналоговые инсулины, которые сейчас появляются на российском рынке. Применение этих препаратов в Белоруссии, где их зарегистрировали раньше, привело к нежелательным побочным эффектам.

«Мы не можем повлиять на ситуацию, связанную с закупкой препаратов, – пояснил Алексей Кияев. – Какой поставщик выиграет аукцион, с тем и будем работать. Но что из этого выйдет?»

При этом он отметил – медицинское сообщество ожидает, когда на рынке появятся аналоговые инсулины российских производителей, сопоставимые по качеству и безопасности с иностранными препаратами.