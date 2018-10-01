«Эпоха Ренессанса» для института лекарственных средств

Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП) символично отметил свое 45-летие, обратившись к классике. 23 ноября, многочисленные представители фармацевтического сообщества собралось в Московском театре оперетты, чтобы поздравить институт с профессиональной жизнью длиною в 45 лет.

«Российский инспекторат должен занять ведущие позиции, представляя Россию на международной арене. И тогда заключения ГИЛС и НП станут знаком качества не только для фармпромышленности, но и для инспектората других стран. Уверен, так и будет, причем в ближайшее время», – сообщил собравшимся директор ГИЛС и НП .

За 45 лет в институте было создано и внедрено 26 новых препаратов, более 200 новых методик контроля качества препаратов и производственных процессов. Сотрудники опубликовали свыше 900 научных статей, получили 78 авторских свидетельств и патентов, защитили пять докторских и 44 кандидатские диссертации. В 2017 году был открыто Евразийское отделения ISPE (The International Societyfor Pharmaceutical Engineering) для повышения компетенций и авторитета отечественного фармпроизводства. Сегодня институт активно присутствует на международной арене, расширяет сотрудничество с ведущими объединениями и ассоциациями мира, такими как Всемирная организация здравоохранения, PIC/S, EMA, ISPE, PDA. Его эксперты участвуют в самых представительных мероприятиях, учебных инспекциях, обмениваются опытом с международными коллегами.

У истоков первого в стране инспектората стоял очень небольшой коллектив – всего 12 человек. Тем не менее в кратчайшие сроки была разработана единая система качества, написано и утверждено множество документов. Сегодня в штате ФБУ «ГИЛС и НП» 65 инспекторов, которые к настоящему времени провели 1293 инспекции.

Министр промышленности и торговли передал поздравления сотрудникам ГИЛС и НП, отметив, что за годы работы институт внес существенный вклад в создание стабильной системы обеспечения качества лекарственных препаратов: «Сотрудники института добились больших успехов в области практического здравоохранения. Уникальная система российского инспектората была создана благодаря знаниям не только отечественных, но и зарубежных практик GMP».