«Эвалар» стала производителем БАД года в конкурсе «Платиновая унция»
10.04.2025
22:28
Стал известен победитель в номинации «Компания года» в подноминации «Производитель биологически активных добавок» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева
В подноминации «Производитель биологически активных добавок» в номинации «Компания года» победу одержала компания «Эвалар»
В шорт-лист подноминации также вошли:
- «Солгар»
- «Квадрат-С»
- «Мирролла»
- «Фармамед»
Это новая подноминация в конкурсе «Платиновая унция».
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