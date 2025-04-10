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«Эвалар» стала производителем...

«Эвалар» стала производителем БАД года в конкурсе «Платиновая унция»

10.04.2025
22:28
Стал известен победитель в номинации «Компания года» в подноминации «Производитель биологически активных добавок» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

В подноминации «Производитель биологически активных добавок» в номинации «Компания года» победу одержала компания «Эвалар»

В шорт-лист подноминации также вошли:

  • «Солгар»
  • «Квадрат-С»
  • «Мирролла»
  • «Фармамед»

Это новая подноминация в конкурсе «Платиновая унция».

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