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Евгений Коротков покинул...

Евгений Коротков покинул пост гендиректора «ПроАптеки»

Эксклюзив
05.03.2024
12:48
В объединении «ПроАптека» произошли кадровые изменения. Вместо Евгения Короткова пост гендиректора заняла топ-менеджер «Протека» Ольга Смирнова.
Евгений Коротков | Фото: «Протек»

Евгений Коротков покинул пост генерального директора маркетингового союза независимых аптек «ПроАптека» 5 марта. Руководить проектом будет директор по развитию ЦВ «Протек» Ольга Смирнова. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе компании.

Коротков возглавлял «ПроАптеку» с момента его основания – с 2016 года. Карьеру на фармацевтическом рынке он начал в 2005 году в должности специалиста по автоматизации аптечного бизнеса и льготного лекарственного обеспечения АО «Спарго Технологии (сектор дистрибуции ГК «Протек»), пройдя путь до коммерческого директора компании.

«Проект – предмет моей гордости, я благодарен команде и нашим партнерам за сотрудничество. Завершение карьеры в «ПроАптеке» связано с моими планами по развитию новых проектов вне ГК «Протек», — отметил Коротков.

«Дальнейшее развитие союза будет направлено прежде всего на повышение лояльности его действующих участников и их вовлеченности в совместную работу по повышению эффективности представителей неструктурированной розницы», — заявила Смирнова.

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Ольга Смирнова | Фото: «Потек»

По данным объединения, по итогам 2023 года «ПроАптека» занимает 14,1% на розничном рынке лекарственных средств, войдя в TOP3 маркетинговых розничных союзов. В его структуру входит более 11 тыс. аптек.

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