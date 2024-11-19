Европейская фармакопея полностью перейдет в цифровой формат

Европейская фармакопея (Ph. Eur.) полностью перейдет на цифровой формат с июня 2025 года, об этом сообщает Европейское управление по качеству лекарственных средств и здравоохранению (EDQM). Благодаря инициативе подписчики получат доступ к фармакопейным стандартам через современную и простую в использовании онлайн-платформу.

Отказ от печатной версии стал шагом на пути к повышению экологичности EDQM. Преимущество онлайн-платформы также заключается в расширенных функциональных возможностях, которые улучшат взаимодействие пользователей с Ph. Eur и надолго удовлетворят потребности специалистов фармотрасли. Так, пользователи смогут находить нужный контент по поиску.

Еще одно новшество — замена трехлетнего цикла, включавшего одно издание и восемь дополнений, ежегодным изданием, состоящим из трех выпусков. Каждый из этих выпусков будет содержать новые и пересмотренные тексты, принятые на одной из трех сессий Европейской комиссии по фармакопее (EPC), которые проводят ежегодно. Неизменным останется график публикаций: обновления будут вступать в силу в январе, апреле и июле года, следующего за утверждением.

Кроме того, будет введена лицензия на 365 дней с простым управлением. Все подписки на 11-е издание будут действительны в течение переходного периода до конца 2025 года, а 1 января 2026 года пользователи смогут подписаться только на онлайн-версию. Европейская фармакопея будет доступна только в цифровом формате с 12-го издания, начиная с выпуска 12.1.