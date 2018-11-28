Европейские онкопациенты вынуждены ждать новые лекарства годами

По данным исследования британского Института исследования рака (ICR) From Patent to Patient, в среднем временной промежуток между I фазой клинических исследований до получения регистрации Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в 2009–2016 гг. составил 9,1 лет против 7,8 лет в 2000–2008 гг.

Аналитики также отметили большую разницу в разработке новых лекарств для лечения различных форм рака. Так, в 2000–2016 гг. было зарегистрировано 15 новых препаратов для лечения рака молочной железы и ни одного для лечения опухолей головного мозга.

По мнению исполнительного директора ICR Пола Уоркмана, пациенты ждут появления на европейских рынках новых онкопрепаратов из-за бюрократических проволочек, сдерживающих регуляторный процесс.

Исследователи выяснили, что в период с 2000 по 2016 гг. EMA одобрило 97 противоопухолевых препаратов по 177 показаниям.

В Великобритании средний период времени с момента получения патента на препарат до его одобрения Национальной службой здравоохранения (NHI) в 2009–2016 гг. составил 14,1 лет по сравнению с 12,7 годами в 2000–2008 гг.

Гораздо меньше новых лекарств доступно детям с онкологией и пациентам со сложными формами рака. Так, с 2000 по 2016 гг. не одобрено ни одного препарата для лечения рака головного мозга, пищевода, мочевого пузыря и матки и всего 1 препарат для лечения рака печени. И только 10 из 177 одобренных показаний включают лечение детей.