Европейскому здравоохранению есть чему поучиться у Америки

Недостатки европейского здравоохранения, в т. ч. система ценообразования и доступ к лекарственным средствам, редко обсуждаются. Проблемы, возникающие при выводе на европейские рынки инновационных лекарственных препаратов, вынуждают производителей обращать внимание на другие рынки, что, в свою очередь, ставит в трудное положение врачей, зачастую не имеющих возможность назначать патентам оптимальное лечение.

Вице-президент по ценообразованию и доступу к рынку в странах Скандинавии и Балтии компании AstraZeneca Мартин Страндберг-Ларсен уверен, что Европе есть чему поучиться у США. По его мнению, американская система здравоохранения более гибкая и в ней больше места для маневра.

«Американские пациенты, имеющие медицинскую страховку, первыми имеют доступ к новейшим лекарственным препаратам. Европа, в целом, намного отстает», - считает эксперт. Перечень препаратов, которые производители больше не продают в Европе, постоянно увеличивается. Все больше и больше фармкомпаний принимают решение не выводить свои продукты на европейские рынки.

Регуляторные требования по выводу новых препаратов на рынок в Европе высоки, как и должно быть для гарантии качества. Однако вызывает удивление то, что зачастую они выше, чем в США. «Европейские требования в отношении дополнительных исследований отличаются от требований FDA, поэтому получить одобрение в Европе становится сложно и дорого», - уверен г-н Страндберг-Ларсен.

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