«ФАРМ СКД» оплатила штраф в размере 85,3 млн рублей

Ранее сообщалось, что ФАС уличила ООО «Фарм СКД» и ОАО «Новофарм» в заключении антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах при совместном участии в 465 аукционах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания для нужд ЛПУ. Картель действовал с лета 2013-го по зиму 2016 г. на территории Оренбургской, Ульяновской, Самарской областей и Республики Марий-Эл. Антимонопольное дело было возбуждено по заявлению активистов проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки».



По словам начальника Управления по борьбе с картелями Андрея Тенишева, решение ФАС о наличии антиконкурентного соглашения, а также решение о наложении штрафа обжаловалось компанией «ФАРМ СКД», но было поддержано судами апелляционной и кассационной инстанции.

«Это один из самых крупных штрафов за сговор на торгах за последнее время. В случае его неоплаты в срок общество было бы привлечено к ответственности по ст. 20.25 КОАП РФ, что привело бы к удвоению суммы штрафа. Такие значительные размеры штрафов служат также эффективным инструментом предупреждения картелей на торгах», – подчеркнул статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.