«ФАРМ СКД» оплатила штраф в размере 85,3 млн рублей

11:28
19 декабря 2018

Елена Сидорова

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Компания «ФАРМ СКД» оплатила штраф в размере 85 291 842,88 руб., назначенный за участие в картеле,  в предусмотренный законодательством срок в полном объеме, сообщили в пресс-службе ФАС. 

Ранее сообщалось, что ФАС уличила ООО «Фарм СКД» и ОАО «Новофарм» в заключении антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах при совместном участии в 465 аукционах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания для нужд ЛПУ. Картель действовал с лета 2013-го по зиму 2016 г. на территории Оренбургской, Ульяновской, Самарской областей и Республики Марий-Эл. Антимонопольное дело было возбуждено по заявлению активистов проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки».


По словам начальника Управления по борьбе с картелями Андрея Тенишева, решение ФАС о наличии антиконкурентного соглашения, а также решение о наложении штрафа обжаловалось компанией «ФАРМ СКД», но было поддержано судами апелляционной и кассационной инстанции. 

«Это один из самых крупных штрафов за сговор на торгах за последнее время. В случае его неоплаты в срок общество было бы привлечено к ответственности по ст. 20.25 КОАП РФ, что привело бы к удвоению суммы штрафа. Такие значительные размеры штрафов служат также эффективным инструментом предупреждения картелей на торгах», – подчеркнул статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

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