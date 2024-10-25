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ФАС и Минздрав...

ФАС и Минздрав разъяснили порядок определения НМЦК при закупках препаратов

25.10.2024
18:13
Дина Коблова
ФАС и Минздрав подготовили разъяснения относительно порядка определения максимальной цены контракта при закупках лекарственных препаратов. Документ необходим, чтобы не допустить срывов объявляемых госзаказчиками аукционов.
Фото: пресс-служба ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минздрав подготовили разъяснения о порядке определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) при закупках лекарств. Как сообщили в пресс-службе ФАС, документ был подписан на заседании Экспертного совета по развитию конкуренции на товарных рынках лекарственных средств и биодобавок. 

Как следует из разъяснений, если в сервисе Росздравнадзора отсутствуют сведения о вводе препарата в оборот на территории России, то его не следует учитывать при установлении НМЦК. Кроме того, при установлении цены не следует учитывать препараты, срок годности которых истек с даты их последнего ввода в гражданский оборот.

Рекомендации опубликованы для надлежащего применения порядка определения НМЦК при осуществлении закупок лекарств, а также чтобы избежать некорректного расчета цены контракта и срывов закупок препаратов.

В повестку заседания также вошли вопросы развития инструментов регулирования цен на препараты из перечня ЖНВЛП и реализации постановлений правительства № 865 от 29.10.2010 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» и № 1771 от 31.10.2020 «Об утверждении особенностей государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов…».

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