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ФАС и Росздравнадзор...

ФАС и Росздравнадзор проверят рекламу средства от насморка компании Bionorica

22.09.2023
10:12
Маргарита Грошева
Рекламу препарата для лечения насморка «Синупрет» компании Bionorica проверят по просьбе «Эвалара». По мнению последнего, производитель вводит всех в заблуждение, утверждая, что препарат невозможно заменить. В компании Bionorica «ФВ» сообщили, что не согласны с жалобой, поскольку растительные препараты представляют собой сложные смеси активных компонентов, которые нельзя повторить.
Фото: unsplash.com

«Эвалар» подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу, а также Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения из-за рекламы средства для лечения заболеваний носа «Синупрет», выпускаемых Bionorica. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе «Эвалара». В компании считают, что производитель вводит в заблуждение врачей, фармацевтов и потребителей, рекламируя свой препарат против насморка «Синупрет» на бумажных блоках для записей, которые распространяются в аптечных и медицинских учреждениях Москвы. При этом такие блоки предусмотрены для аудитории профильной конференции, указывает «Эвалар».

В частности, реклама звучит так: «Синупрет» при простудном насморке и риносинусите. Скопировать растительные препараты невозможно. Не заменять».

Однако в России зарегистрированы аналоги «Синупрета», которые признаны взаимозаменяемыми и внесены в соответствующий перечень Минздрава, включая и препарат российской компании «ОРВИС Рино». Именно поэтому заявление Bionorica о безаналоговом составе «Синупрета» является недостоверным, считают в «Эваларе».

В ФАС и Росздравнадзоре подтвердили «ФВ» получение жалоб. Они обе находятся на рассмотрении.

В компании Bionorica «ФВ» сообщили, что ничего не знают о поданных жалобах. «Да, мы используем материалы, предназначенные для врачей, на профильных конференциях. Все наши препараты, включая «Синупрет», являются лекарственными растительными средствами, эффективность и безопасность которых доказана в клинических исследованиях. Как известно, растительные препараты представляют собой сложные смеси активных компонентов, которые зависят от множества, в том числе природных, факторов. Поэтому скопировать природу невозможно», — пояснили в компании.

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