ФАС и профильные ассоциации договорились не нарушать закон о рекламе

12:23
8 ноября 2018

Оксана Баранова

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Андрей Кашеваров(слева) и Владимир Шипков | Фото: Игорь Чунусов

Профильные ассоциации представили одобренный ФАС документ – «Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств».

Документ готовился больше года. Непосредственное участие в создании рекомендаций принимали ассоциации СПФО, АРФП, AIPM, юристы и специалисты Института русского языка им. В.В. Виноградова. 7 ноября состоялась встреча ФАС с представителями бизнеса, рекомендации были подписаны всеми сторонами.

Как честно заявил в ходе подписания заместитель руководителя ФАС  Андрей Кашеваров, он до последнего не верил в то, что этот документ появится. Он назвал работу над рекомендациями кропотливой и очень трудной.

В свою очередь  исполнительный директор AIPM Владимир Шипков назвал церемонию подписания – беспрецедентным событием.

«Без принуждения бизнесу и регуляторам удалось договориться между собой», – добавил он.

Созданные рекомендации распространяются на рекламу для потребителей. Цель документа – формирование единообразной и непротиворечивой практики для того, чтобы избежать ошибок при подготовке рекламных материалов.

В документе указано, что рекомендации подлежат исполнению ассоциациями и компаниями, которые их подписали. Как добавил Владимир Шипков, любая компания может поставить подпись под ним. 

Рекомендации представляют собой некий свод самых распространенных ошибок, допускаемых компаниями при рекламе продуктов, в них же есть подробные примеры, как этих ошибок избежать.

Как отметил Андрей Кашеваров, уже в процессе подготовки рекомендаций ФАС отметила снижение количества выявленных нарушений, поэтому ведомство возлагает большие надежды на новый документ.

Персоны
Шипков Владимир
AIPM

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