ФАС и профильные ассоциации договорились не нарушать закон о рекламе

Профильные ассоциации представили одобренный ФАС документ – «Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств».
Документ готовился больше года. Непосредственное участие в создании рекомендаций принимали ассоциации СПФО, АРФП, AIPM, юристы и специалисты Института русского языка им. В.В. Виноградова. 7 ноября состоялась встреча ФАС с представителями бизнеса, рекомендации были подписаны всеми сторонами.
Как честно заявил в ходе подписания заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, он до последнего не верил в то, что этот документ появится. Он назвал работу над рекомендациями кропотливой и очень трудной.
В свою очередь исполнительный директор AIPM Владимир Шипков назвал церемонию подписания – беспрецедентным событием.
«Без принуждения бизнесу и регуляторам удалось договориться между собой», – добавил он.
Созданные рекомендации распространяются на рекламу для потребителей. Цель документа – формирование единообразной и непротиворечивой практики для того, чтобы избежать ошибок при подготовке рекламных материалов.
В документе указано, что рекомендации подлежат исполнению ассоциациями и компаниями, которые их подписали. Как добавил Владимир Шипков, любая компания может поставить подпись под ним.
Рекомендации представляют собой некий свод самых распространенных ошибок, допускаемых компаниями при рекламе продуктов, в них же есть подробные примеры, как этих ошибок избежать.
Как отметил Андрей Кашеваров, уже в процессе подготовки рекомендаций ФАС отметила снижение количества выявленных нарушений, поэтому ведомство возлагает большие надежды на новый документ.
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