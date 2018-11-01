ФАС и профильные ассоциации договорились не нарушать закон о рекламе

Документ готовился больше года. Непосредственное участие в создании рекомендаций принимали ассоциации СПФО, АРФП, AIPM, юристы и специалисты Института русского языка им. В.В. Виноградова. 7 ноября состоялась встреча ФАС с представителями бизнеса, рекомендации были подписаны всеми сторонами.

Как честно заявил в ходе подписания заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, он до последнего не верил в то, что этот документ появится. Он назвал работу над рекомендациями кропотливой и очень трудной.

В свою очередь исполнительный директор AIPM назвал церемонию подписания – беспрецедентным событием.

«Без принуждения бизнесу и регуляторам удалось договориться между собой», – добавил он.

Созданные рекомендации распространяются на рекламу для потребителей. Цель документа – формирование единообразной и непротиворечивой практики для того, чтобы избежать ошибок при подготовке рекламных материалов.

В документе указано, что рекомендации подлежат исполнению ассоциациями и компаниями, которые их подписали. Как добавил , любая компания может поставить подпись под ним.

Рекомендации представляют собой некий свод самых распространенных ошибок, допускаемых компаниями при рекламе продуктов, в них же есть подробные примеры, как этих ошибок избежать.

Как отметил Андрей Кашеваров, уже в процессе подготовки рекомендаций ФАС отметила снижение количества выявленных нарушений, поэтому ведомство возлагает большие надежды на новый документ.