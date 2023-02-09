ФАС ответила на заявление о несовершенстве текущего метода ценообразования цен на ЖНВЛП

Почему вопрос ценообразования поднялся вновь

Вопрос о ценообразовании Перечня ЖНВЛП поднимается не первый раз. В частности, аптеки нередко заявляют о том, что несут убытки из-за системы формирования стоимости таких лекарств.

Новым поводом для дискуссии стало январское обращение уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Бизнес-омбудсмен призвал исключить возможность продажи ЖНВЛП по ценам ниже закупочных.

Соответствующее обращение Титов направил в адрес первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова. Поводом для инициативы послужило поступившее от вологодского ООО «Аптека-Антей» обращение. Его авторы выразили беспокойство по поводу письма ФАС от 20 октября 2022 года, в котором разъяснен порядок ценообразования на лекарства после их включения в Перечень ЖНВЛП.

Как заявил Титов, по сути позиция ФАС противоречит действующему законодательству, а именно — Закону об обращении лекарственных средств. Согласно ему предельная закупочная цена препарата не должна превышать потолок, установленный на дату его реализации производителем, но на момент закупки некоторых препаратов они еще не были включены в Перечень ЖНВЛП.

«ФАС фактически установила предельную отпускную цену производителя задним числом. С учетом того, что размер надбавок также ограничен, аптеки вынуждены работать себе в убыток», — отметил Титов.

В качестве примера бизнес-омбудсмен привел препарат для ингаляций «Флуимуцил». В июле прошлого года аптека закупила лекарство по 277 руб. за упаковку — сейчас ФАС требует продавать препарат не дороже 108 руб. Титов предложил проанализировать ситуацию и выработать меры по недопущению нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности.

Что об обращении думает ФАС

С момента включения лекарственного препарата в Перечень ЖНВЛП фармацевтические организации действительно не вправе реализовывать его по ранее действовавшим ценам — им необходимо учитывать зарегистрированную предельную отпускную цену производителя, подчеркнули в службе.

При этом, комментируя заявления отрасли, ФАС России указывает, что о включении препарата в Перечень ЖНВЛП становится известно заранее, соответственно, возможные изменения в ценообразовании можно предвидеть. Служба рекомендует фармацевтическим организациям ориентироваться на эту информацию при расчете количества закупаемых препаратов. «К примеру, информация о включении в перечень «Флуимуцила» (МНН ацетилцистеин) была размещена на сайте Минздрава России 27 апреля 2022 года, а распоряжение Правительства Российской Федерации о включении этого препарата в Перечень ЖНВЛП вышло 24 августа 2022 года», — отмечает ФАС.

В декабре 2022 года правительство утвердило перечни лекарственных средств на 2023 год. В ЖНВЛП включены только пять препаратов, хотя в конце 2021-го и в течение 2022 года комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней одобрила 19 новых МНН.

Речь в заявлении Титова идет, в основном, о лекарственных препаратах, аналогичные формы которых ранее уже были включены в перечень. По мнению службы, ситуация, когда цены на аналогичные препараты существенно различаются из-за того, что одни их формы включены в перечень, а другие нет, недопустима.

Установленные законодательством нормы позволяют системе достигать целей государственного регулирования в максимально эффективные сроки, а именно: снижать цены на лекарственные препараты, вновь включенные в Перечень ЖНВЛП, для потребителей и государственных заказчиков после регистрации цен производителей на них, заявили в ФАС.

Свою позицию служба подкрепила практическим примером. Случай касается препарата, о котором говорится в обращении Титова — это, по заявлению службы, попытка участников рынка обойти ценовое регулирование

В 2020 году по результатам пересмотра стоимости на лекарственный препарат «Флуимуцил» была установлена цена на уровне Бельгии в размере 64,87 руб. В 2021 году компания «Замбон С.П.А» с целью обойти подходы к формированию цены внесла изменение в это же регистрационное удостоверение только в части написания лекарственной формы («раствор для инъекций и ингаляций» заменен на «раствор для внутривенного введения и ингаляций»). В результате формально препарат был выведен из-под ценового регулирования (по данным из обращения оптовая цена, т.е. цена приобретения аптекой, составляла в 2022 году 277 руб.). Соответственно, стоимость лекарства значительно выросла и для потребителя.

В 2022 году в связи с проделанной ФАС России работой и признанием Минздравом России эквивалентности указанных лекарственных форм препарат «Флуимуцил» (в форме раствор для внутривенного введения и ингаляций) повторно попал под государственное регулирование (зарегистрированная предельная цена производителя в размере 64,87 руб., действующая с 2021 года, вновь стала применяться к этому препарату). Предельная оптовая цена в Москве на такой лекарственный препарат теперь составляет 83,49 руб., а розничная — 106,32 руб., акцентировали в службе.

«Приведенный в обращении пример только подтверждает правильность применения норм Закона об обращении лекарственных средств и эффективность совместной с Минздравом России работы по предотвращению обхода ценового регулирования», — заявили в службе.

Почему отрасль согласна с обращением Титова? Как к подобным примерам относятся судебные инстанции? Что о формате ценообразования говорят юристы? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 3 (1102) от 07.02.2022 в материале «Убыточная позиция».